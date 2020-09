Enrico Sarzanini

ROMA In attesa di chiudere le varie operazioni di mercato il presidente della Lazio, Claudio Lotito lavora sui rinnovi. Messo a segno il primo colpo con la firma di Immobile fino al 2025, con opzione per un'altra stagione a 4 milioni di euro netti l'anno, sono diverse le situazioni che dovranno essere sistemate prima della nuova stagione che tra l'altro per la Lazio inizierà con una settimana di ritardo considerato il rinvio della sfida con l'Atalanta. La prima, manco a dirlo, è quella di Simone Inzaghi: il contratto dell'allenatore, che percepisce 1,5 milioni netti a stagione, bonus esclusi, scade a giugno del prossimo anno e il patron non ha nessuna intenzione di vivere una stagione con un tecnico a scadenza. Ecco perché ha già pronto un rinnovo di due anni a 3 milioni netti a stagione da proporre ad Inzaghi. Nessun appuntamento fissato, nei giorni scorsi ad Auronzo l'argomento è stato toccato ma servirà di più per mettere tutto nero su bianco. Inzaghi a Roma si trova benissimo così come la moglie Gaja che di recente è diventata mamma per la seconda volta, ma per restare chiede garanzie soprattutto di mercato e la difficoltà nel chiudere le operazioni che sta incontrando la società in questi giorni non favoriscono la schiarita. La sensazione è che prima dell'inizio del campionato arriverà la tanto attesa firma ma per una sola stagione quindi con scadenza nel 2022. Il tecnico intanto non vede l'ora che riparta la stagione e commenta così i calendari: Il sorteggio del calendario ci ha prospettato un programma complesso e sarà difficile affrontare alcuni incastri di calendario considerando gli impegni di Champions League ma vogliamo farci trovare pronti. Sulla stessa linea di pensiero Immobile: Il calendario in salita ci deve dare forza.

L'altro nome sulla lista della società è quello di Francesco Acerbi: colonna portante della difesa e ormai stabilmente nei convocati della Nazionale italiana, al centrale è stato proposto un contratto fino al 2024 a 2,8 milioni più bonus, offerta lontana dalla richiesta del giocatore che vorrebbe 3,5 milioni all'anno. C'è comunque la volontà di trovare un punto di incontro anche perché lo scorso gennaio Acerbi ha cambiato agente entrando nella scuderia di Pastorello che ha un ottimo rapporto con il diesse Tare. Accordo invece trovato con Luiz Felipe che, nonostante le sirene di diversi club esteri, non ha nessuna intenzione di andare via. Il suo agente Castagna nei giorni scorsi è andato ad Auronzo per mettere a posto gli ultimi dettagli per il rinnovo fino al 2025 che presto verrà annunciato.

Infine, in serata una buona notizia: la Lazio ha trovato l'accordo con la Spal per Fares: affare da 8 milioni di euro più 2 di bonus; contratto di 5 anni a 1,5 netti a stagione.

