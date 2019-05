Enrico Sarzanini

ROMA In attesa dell'incontro con Lotito, Simone Inzaghi incassa l'interesse anche del Milan. Quello che sembrava solo un rumors è diventata una voce reale: dopo la Juventus anche i rossoneri hanno messo gli occhi sul tecnico biancoceleste. Il futuro di Gennaro Gattuso è incerto, la sua permanenza dipenderà dalla qualificazione in Champions, così il nome del tecnico della Lazio è stato inserito nella lista dei possibili sostituti. La conferma, seppur indiretta, è arrivata da Paolo Maldini che parlando dell'allenatore rossonero non ha dato certezze: «Bisogna avere rispetto della persona che hai davanti ha raccontato il direttore strategico rossonero a Dazn . Siamo tutti e due lì per fare in modo che la cosa funzioni: le vedute possono essere diverse, ma il nostro rapporto aiuta a superare i momenti di difficoltà. Il suo operato lo devo valutare in modo freddo».

Inzaghi attende, anche e soprattutto la Juve che ha in Sarri la prima scelta, ma non chiude le porte in faccia alla Lazio anche perché il diesse Tare, pure lui tra l'altro attenzionato dal Milan, in questi giorni sta lavorando ai fianchi il tecnico con la promessa di una squadra ancora più forte e competitiva di quella attuale. Il resto lo dovrà fare Lotito mettendo sul piatto un sostanzioso adeguamento contrattuale che scriva la parola fine sulla questione. La sensazione che l'epilogo sia vicino è forte, l'incontro tra i due andrà in scena entro sabato, a fine mese la Lazio saprà se nella prossima stagione ci sarà ancora Inzaghi sulla panchina.

I tifosi attendono e oggi sono pronti ad invadere Formello per festeggiare la vittoria in Coppa Italia. Appuntamento alle 16 quando al campo centrale Mirko Fersini andrà in scena l'amichevole contro l'ASD Città di Rocca di Papa poi via alla festa per il trofeo appena conquistato. Chissà che l'atteso bagno d'amore biancoceleste non convinca definitivamente Inzaghi, già emotivamente colpito dai cori di affetto ricevuti lunedì sera all'Olimpico, a restare sulla panchina della Lazio. Se lo augura Lotito ma soprattutto i tifosi che con il tecnico hanno instaurato un legame fortissimo.

