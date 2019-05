Enrico Sarzanini

ROMA Immobile non gira e la Lazio dice addio ai sogni Champions. Un teorema tanto facile quanto spietato che costringerà i biancocelesti a rinunciare per il secondo anno di fila all'Europa che conta. Domenica allo stadio Olimpico sotto gli occhi del ct azzurro Roberto Mancini l'attaccante partenopeo contro l'Atalanta è nuovamente rimasto a secco. Non è bastata la fiducia del tecnico Simone Inzaghi che, pur di farlo sbloccare, lo ha preferito a Caicedo che vive un momento di grazia. Una sorta di maledizione per Immobile che, un anno fa bomber spietato, in questa stagione sta faticando a trovare la via del gol. Un problema che, purtroppo per l'allenatore biancoceleste, dura da molto tempo, specialmente all'Olimpico dove nel 2019, come sottolinea Lazio Page, non ha ancora mai segnato, un digiuno che in casa nelle gare di campionato resiste da ben 6 mesi. L'ultima volta lo ha fatto il 4 novembre 2018 contro la Spal. Le reti contro la Roma, battuta 3-0 ed il Sassuolo, capace di strappare un prezioso 2-2, sono arrivate dal dischetto. Immobile adesso cerca riscatto in questo finale di stagione, anche perché il rischio di perdere la Nazionale è concreto. Già in passato il ct Mancini ha confermato di non essere uno che fa sconti. L'attaccante ha quattro gare, finale di Coppa Italia compresa, per convincerlo a convocarlo contro la Grecia. Perdere la maglia azzurra, a cui tiene tanto quanto quella della Lazio, sarebbe un colpo troppo forte per un giocatore troppo spesso tradito dal suo umore. Ecco perché punta tutto sulla finale di Coppa Italia che potrebbe rilanciarlo in ottica Nazionale e regalare ai biancocelesti un trofeo che di fatto salverebbe una stagione che rischia di diventare clamorosamente fallimentare. Il presidente Lotito la scorsa settimana è stato chiaro: vuole mettere in bacheca la Coppa altrimenti è pronto a dare vita ad un'autentica rivoluzione senza sconti. Oggi alla ripresa Inzaghi proverà a scuotere un gruppo che dopo la sconfitta di domenica rischia di arrivare scarico alla sfida con l'Atalanta. Il tecnico dovrà lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori partendo da un dato statistico a dir poco allarmante: nel girone di ritorno la Lazio è sempre crollata nella ripresa perdendo per strada qualcosa come 10 punti. Tanti anzi troppi per una squadra che ambisce alla Champions. Come se non bastasse nelle ultime quattro gare interne, contro Sassuolo, Udinese, Chievo e Atalanta i biancocelesti hanno conquistato appena 4 punti su 12 mandando a farsi benedire il fattore Olimpico dove, vale la pena ricordarlo, si giocherà la finale di Coppa Italia.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA