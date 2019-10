Enrico Sarzanini

ROMA Immobile contro Gomez e la sfida Champions è servita. Domani allo stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Atalanta replay della partita che lo scorso 15 maggio, proprio a Roma, ha consentito ai biancocelesti di alzare al cielo la Coppa Italia. Questa volta in palio non c'è nessun trofeo ma punti per conquistare la qualificazione in Champions. Una sfida che si rinnova da un paio di stagioni e che lo scorso anno in campionato premiò gli orobici che, grazie al 3-1 ottenuto a Roma, trovarono lo slancio giusto per centrare uno storico quarto posto. Gasperini contro Inzaghi ma soprattutto Immobile contro Gomez. Si rinnova così la più classica delle sfide tra Italia ed Argentina, l'attuale capocannoniere della Lazio contro il simbolo di un'Atalanta che nelle ultime stagioni è cresciuta in maniera esponenziale. Rinvigorito dalla qualificazione ad Euro 2020 l'attaccante biancoceleste vuole proseguire il discorso che aveva intrapreso prima della sosta quando a Bologna è stato protagonista con una doppietta. Ai nerazzurri ha segnato solo due gol ma in quelle due occasioni la Lazio ha conquistato la vittoria. E' successo nella stagione 2016-2017 quando alla prima giornata i biancocelesti si imposero a Bergamo dopo un pirotecnico 4-2, salvo poi replicare all'Olimpico con la vittoria per 2-1. Poi il buio totale con due pareggi ed altrettante sconfitte tutte rimediate lo scorso anno e con Immobile a secco. Ciro vuole il gol ma soprattutto i tre punti perché perdere questa sfida farebbe sprofondare la Lazio a -8 proprio dall'Atalanta terza in classifica, un bel ridimensionamento alle ambizioni Champions di Inzaghi che invece ha chiesto alla squadra una vittoria a tutti i costi. Senza l'infortunato Zapata, il tecnico Gasperini punterà tutto su Muriel e appunto Gomez che, in passato obiettivo del presidente Lotito, ha già segnato tre reti ai biancocelesti ma soprattutto quando vede biancoceleste si esalta. Siamo ancora amareggiati per la sconfitta in finale di Coppa Italia ha spiegato l'argentino a Sky Sport ma non sarà una rivincita solo una bella occasione. Per Gomez l'assenza di Zapata non peserà affatto: «Abbiamo dei meccanismi che conosciamo a memoria e sappiamo come giocare anche senza un attaccante come Duvan. In attacco il mister può schierare me con Ilic o usare altre alternative. Chi giocherà al posto di Zapata farà bene». Da Formello Lazzari in netto vantaggio su Marusic mentre in avanti Correa farà coppia con Immobile.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

