Enrico Sarzanini

ROMA - Il segreto del successo di Inzaghi sta anche nella panchina lunga. La tanto vituperata panchina, quella che per mesi è stata accusata di essere il vero tallone d'Achille della Lazio, è diventato un punto di forza. Merito del tecnico Inzaghi bravo a credere contro tutto e contro tutti alle riserve. In principio fu Caicedo, poi sono arrivati Patric, Jony, Cataldi, e Vavro che in un modo o nell'altro sono tornati protagonisti. C'è chi era stato messo nel dimenticatoio, chi era infortunato adesso sentono tutti la fiducia del tecnico ma soprattutto di un ambiente che, comparsa inaspettatamente la parola scudetto, rema in un'unica direzione. Il primo fu Caicedo: insultato pesantemente dopo il finale della stagione 2018 dopo il famoso errore a Crotone che avrebbe regalato alla lazio la matematica certezza della qualificazione in Champions poi persa in casa contro l'Inter, è bastato il gol nel derby dello scorso anno (3-0 per i biancocelesti) a cancellare tutto e a far guadagnare all'attaccante la fiducia di Inzaghi e l'amore dei tifosi a suon di gol. Subito dopo è stata la volta di Patric: in estate un esubero ci ha pensato l'allenatore a convincerlo a restare. Conto su di te gli aveva detto in ritiro, dalle parole è passato ai fatti 11 le presenze dello spagnolo con 7 vittorie tre pareggi ed una sola sconfitta. Poi c'è Cataldi il mago delle punizioni. La parabola perfetta valsa il 3-1 a Marassi contro il Genoa è stato il replay del gol in Supercoppa contro la Juve. Il giocatore nel tempo ha dimostrato di poter essere una più che valida alternativa a Leiva, il metronomo del centrocampo biancoceleste che fino a qualche mese fa sembrava insostituibile. Prima di lui Jony bravo a cancellare un avvio di stagione da dimenticare bravo a non far rimpiangere Lulic, che operato alla caviglia ne avrà per un bel po'. L'ultima sorpresa è arrivata domenica a Marassi con Vavro: titolare al posto dell'infortunato Acerbi ha dimostrato di poter essere una valida guida difensiva. Sabato all'Olimpico intanto arriva il Bologna: attesi 40mila tifosi.

LECLERC TIFOSO - E su Lazialità in tv a sorpresa il video del ferrarista Leclerc che urla Forza Lazio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 05:01

