Enrico SarzaniniROMA Il primo colpo si chiama Roza Durmisi. E' lui il primo acquisto della Lazio; ieri mattina con venti minuti di anticipo si è presentato alla clinica Paideia per le visite di idoneità. Il centrocampista, prelevato dagli spagnoli del Betis Siviglia per 6,5 milioni di euro ha firmato un quadriennale a 1,6 milioni netti a stagione. Ventiquattro anni, origini albanesi nato e cresciuto in Danimarca, Durmisi ha una voglia matta di diventare protagonista. Parla quattro lingue, odia il calciomercato, ha un passato difficile che lo ha forgiato e non è per niente legato ai soldi. «Se a fine giornata non apprezzi ciò che hai non sei niente, non importa se hai un milione o solo un euro» una delle sue massime. Nato e cresciuto a Ishoj, alla periferia di Copenaghen, fu il nonno ad emigrare dalla Macedonia per trasferirsi in Danimarca. L'esterno sinistro dopo appena due anni in Spagna è pronto per una nuova avventura con un obiettivo: cancellare l'amarezza per la mancata convocazione ai Mondiali in Russia, come l'ha definita lui stesso «la più grande delusione della mia vita». Durmisi aveva giocato ben 8 delle 10 gare di qualificazione poi il cittì Åge Hareide a sorpresa lo ha tenuto fuori: «Ma io non mollo e sarò protagonista in Nazionale perché voglio diventare il miglior laterale della Danimarca». Idee chiare a tanta voglia di ricominciare, è un esterno a tutta fascia alla Lukaku ma fisicamente più affidabile. Una manna dal cielo per Inzaghi pronto a spostare Lulic al centro per dargli una maglia da titolare. Ideale con il centrocampo a 5, si adatta benissimo anche alla difesa a 4. Un'altra scommessa che il diesse Tare è pronto a vincere.Chiuso per Durmisi, la Lazio vorrebbe regalare a Inzaghi Papu Gomez che andrà ad occupare la casella che verrà presto liberata da Anderson: trovato l'accordo con il giocatore, già lo scorso anno vicinissimo ai biancocelesti, c'è da trovare quello con l'Atalanta. Lotito offre 10 ma per i bergamaschi è incedibile.