ROMA Il Paris Saint-Germain è pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro per Milinkovic-Savic. C'è sempre il centrocampista serbo nei pensieri del neo diesse Leonardo che già la scorsa estate, quando era al Milan, tentò Lotito con un'offerta monstre da 160 milioni di euro ma pagabili in quattro anni, che fu rispedita al mittente per una promessa fatta dal presidente al tecnico Inzaghi.

Il dirigente ci riproverà ma considerato che il patron biancoceleste valuta il suo gioiello 100 milioni di euro a quelle cifre il serbo difficilmente si muoverà da Roma. Resta vigile anche il Manchester United che ha individuato in Milinkovic l'erede di Pogba che al momento però è ancora un giocatore dei reds.

Vale bene ricordare che la Lazio non ha necessità di vendere quindi l'operazione Milinkovic verrà chiusa solo se ci saranno le giuste condizioni. Il presidente Lotito è pronto ad accontentare il giocatore, che già lo scorso anno voleva lasciare i biancocelesti per alzare l'asticella, ma non svenderà il suo talento più forte. Lo stesso centrocampista non ha la smania di lasciare Roma e giocherebbe senza problemi un'altra stagione con la maglia della Lazio, ma di fronte ad un'offerta del Psg o del Manchester United è pronto a fare le valigie. Tare attende ed in caso di cessione è pronto a dare l'assalto a Yazici del Trabzonspor e a regalare a Inzaghi un altro centrocampista al momento mister X.

Intanto dall'Argentina come possibile rinforzo per la difesa spunta il nome Gustavo Gomez, ex Milan, nell'ultima stagione al Palmeiras. Fronte attaccanti arriva il messaggio di Caicedo, pronto a restare in biancoceleste: «Ho un ottimo rapporto con il tecnico ha detto a Lazio Style Channel - devo dar seguito a quanto sto facendo. Lavoro per dare sempre di più e per essere sempre più coinvolto all'interno del gruppo». Per chiudere il cerchio manca il passaggio formale ossia il rinnovo di contratto dell'attaccante che scade nel 2020. A fine mese gli agenti incontreranno con Tare e Lotito per cerca l'intesa. Caicedo parla così sugli obiettivi della squadra: «Dobbiamo essere ambiziosi e non ci basta la vittoria della coppa, e in campionato dobbiamo fare molto di più e puntare in alto». Dai canali ufficiali ha parlato anche il preparatore atletico biancocelste Fabio Ripert: «La preparazione che svolgiamo qui viene improntata sulla base dei risultati conseguiti dai calciatori nei test isochinetici: così possiamo creare una base che ci permetta di affrontare la stagione sempre all'85% della forma, con costanza, evitando così un rendimento altalenante».

