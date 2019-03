Enrico Sarzanini

ROMA - «Il morale è altissimo». Ciro Immobile punta l'Inter e lo fa con lo spirito giusto. L'attaccante della Lazio ha tanta rabbia ma soprattutto voglia di riscattare l'esperienza in azzurro, protagonista senza gol nella gara contro la Finlandia - al bacio l'assist per Kean contro il Liechtenstein è rimasto in panchina mentre gli azzurri regolavano l'avversario con un perentorio 6-0. Prima di lasciare il ritiro era arrabbiato e deluso, ci hanno pensato i tifosi a sostenerlo via social e la sua risposta non si è fatta attendere: «Grazie del pensiero ma non vi preoccupate, sto benissimo e carico al punto giusto».

A prendere le sue difese a dire il vero era stato lo stesso Mancini subito dopo il primo match disputato dagli azzurri a Udine: «Voglio spendere una parola per Immobile: il suo contro la Finlandia è stato un lavoro difficile, contro una difesa chiusissima. Chiunque al posto di Ciro avrebbe fatto fatica...».

L'azzurro però fa già parte del passato, l'attaccante vede solo biancoceleste e vuole trascinare la Lazio in Champions. Per farlo serviranno i suoi gol quelli che aveva ritrovato prima contro la Roma al derby e poi a Firenze costretto poi a fermarsi per la giornata di squalifica che ha dovuto scontare contro il Parma. Adesso punta i nerazzurri anche per sfatare un altro tabù: andato a segno per la prima volta in Coppa Italia contro l'Inter in campionato non ci è ancora mai riuscito e spera di sbloccarsi proprio in una sfida così importante per la corsa al quarto posto. Con lui ci proverà anche Milinkovic anche lui mai in gol contro la squadra nerazzurra. Il serbo nelle ultime gare si è ritrovato e si prepara per fare il colpaccio a San Siro. Buone notizie per Inzaghi arrivano intanto da Formello dove si è rivisto Radu che dopo il riposo precauzionale dei giorni scorsi è tornato ad allenarsi sulla sabbia per rinforzare la caviglia dolorante. Niente da fare invece per Patric ancora ko per un forte stato influenzale, Bastos è pronto a prendere il suo posto. Per il resto Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic a centrocampo con Correa ed Immobile in attacco.

