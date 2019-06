Enrico Sarzanini

ROMA Il mercato della Lazio sta per entrare nel vivo. Il diesse Igli Tare è impegnato su più tavoli e rispetto al passato sta già lavorando alle trattative in entrata ma anche e soprattutto a quelle in uscita, che rischiano di diventare un pericoloso fardello. Obiettivo: consegnare a Simone Inzaghi la formazione che nella prossima stagione proverà a centrare quella qualificazione in Champions sfuggita per due anni di fila. Un mercato che si preannuncia più complicato del solito perché il diesse biancoceleste, oltre a dover svecchiare la rosa, dovrà cercare di piazzare i giocatori in esubero.

La voce grossa la faranno i 16 calciatori che rientreranno dai prestiti in giro per il mondo. Una vera e propria seconda Lazio da cui Inzaghi difficilmente potrà recuperare qualcosa da riproporre nella prossima stagione. L'unico che non si può certamente considerare un esubero è Alessandro Murgia che a Ferrara con la Spal ha trovato la sua dimensione ideale: per questo Lotito è pronto a inserirlo nella trattativa che porterà Lazzari in biancoceleste.

Il numero più corposo rientrerà dalla Salernitana che, di proprietà del patron biancoceleste, è a tutti gli effetti una squadra satellite della Lazio. A Formello dunque torneranno Casasola, che è stato acquistato dalla società biancoceleste definitivamente a gennaio perché ritenuto un profilo interessante, Minala, Di Gennaro, Djavan Anderson e Andrè Anderson. Quest'ultimo, trequartista che può anche agire da seconda punta, ha convinto più di tutti e Inzaghi lo testerà nel ritiro di Auronzo per dargli eventualmente una possibilità per la prossima stagione. Se rientreranno dopo una stagione tutta da dimenticare all'estero Kishna, Tounkara e Vargic, sarà più facile piazzare Rossi e Palombi, mentre Lombardi resterà un altro anno al Venezia perché in prestito biennale.

Numerosi i giovani biancocelesti che dovranno andare a fare esperienza (Silva, Baxevanose Mohamed), andranno girati nuovamente in prestito Adamonis (Casertana), Filippini (Cavese), Bezziccheri (Albissola) e Spizzichino (Cuneo). Oltre agli esuberi che rientrano, Tare dovrà piazzare anche i giocatori che non rientrano più nel piani di Inzaghi: da Patric, passando per Wallace fino a Durmisi e con l'incognita legata a Radu e Berisha.

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

