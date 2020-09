Enrico Sarzanini

ROMA - Il mercato della Lazio è entrato nel vivo la squadra che dopo 13 anni tornerà a giocare la Champions League inizia finalmente a prendere forma per la gioia di Inzaghi che, in ritiro ad Auronzo, aveva iniziato a lamentare il mancato arrivo di rinforzi: praticamente chiusa per Muriqi (che ieri ha messo il suo like alla pagina Twitter della Lazio che a sua volta lo segue) e Fares in casa biancoceleste le attenzioni sono tutte rivolte alla difesa. Innanzitutto Acerbi: lo sfogo del difensore in Nazionale non è affatto piaciuto al presidente Claudio Lotito, il difensore si è reso conto di aver ecceduto con le parole e presto chiarirà tutto con la società biancoceleste che al momento però ha congelato il rinnovo-adeguamento. Trovato invece l'accordo con Luiz Felipe per il rinnovo fino al 2025 (presto l'ufficialità), il diesse Tare in queste ore è a caccia di elementi per rinforzare il reparto e c'è da registrare un nuovo tentativo per Kumbulla: base di partenza l'offerta fatta al Verona a giugno che prevede 20 milioni e il cartellino di André Anderson una proposta ritenuta insufficiente dalla società veneta, adesso il patron Lotito è disposto a ritoccarla anche se non di molto. Potrebbe cambiare la contropartita tecnica con l'inserimento di altri giocatori in aggiunta o in alternativa ad Anderson. Izzo del Torino è uno dei preferiti di Inzaghi ma i pessimi rapporto tra le due società non facilitano la trattativa anche se l'interesse granata per Badelj potrebbe sbloccare l'operazione. Occhio al famoso mister X sul quale sta lavorando il diesse Tare, un profilo che servirà soprattutto per sostituire Bastos in uscita e sul quale ci sono le attenzioni dei turchi del Baakehir: l'albanese guarda molto in Germania dove ha i migliori contatti. Sorteggiato infine il tabellone di Coppa Italia: La Lazio, inserita tra le otto teste di serie, è stata estratta come ottava squadra sul tabellone quindi giocherà gli ottavi in casa ma disputerà i quarti, dove potrebbe affrontare l'Atalanta, lontano dall'Olimpico.

