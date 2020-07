Enrico Sarzanini

ROMA Il giorno dopo la sconfitta contro il Milan che ha fatto scivolare la Lazio a -7 dalla Juventus capolista il tecnico Simone Inzaghi deve fare i conti con una vera e propria emergenza. Non c'è tempo per rifiatare, domani la trasferta a Lecce con l'obbligo di vincere per avvicinare il traguardo qualificazione in Champions (mancano appena 7 punti) e provare a sfruttare un calendario che vedrà al Juventus impegnata contro Milen e Atalanta. A Formello nessuno vuole mollare ma il numero degli infortunati inizia a preoccupare il tecnico biancoceleste: da quando è ripreso il campionato, come sottolinea LazioPage, la Lazio ha già accumulato 11 assenze per infortunio (13 considerando anche le squalifiche) appena 2 in meno rispetto alle 13 (18 con le squalifiche) di tutte le 26 giornate pre Covid. Di questi infortuni la maggior parte sono traumatici e quindi non riferibili alla preparazione fisica. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati quelli di Cataldi (distorsione alla caviglia), Correa (ha riportato la lesione del legamento collaterale del ginocchio, almeno 2 settimane di stop) e Milinkovic (pestone). Il problema di quest'ultimo è meno grave del previsto nonostante il giocatore abbia allarmato tutti domenica sera allo stadio Olimpico sbracciandosi per chiedere il cambio. La formazione la dovrò fare con il medico ha fatto sapere Inzaghi, l'allenatore oggi capirà su chi poter contare domani a Lecce con una certezza: in attacco torneranno sia Immobile che Caicedo che hanno scontato il turno di squalifica.

L'emergenza ha fatto tornare prepotentemente d'attualità il problema della panchina corta o comunque con ricambi che si sono dimostrati non tutti all'altezza della situazione. Per questo il patron Lotito, il diesse Tare e l'allenatore Inzaghi stanno lavorando pere la prossima stagione per non farsi trovare impreparati. Obiettivo principale rendere più competitiva e ringiovanire una rosa che inizia ad avere un'età media troppo alta. Si lavora per dare al tecnico almeno un colpo per reparto, con l'aggiunta di almeno un altro paio di elementi che possano andare a puntellare la panchina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 05:01

