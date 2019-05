Enrico Sarzanini

ROMA Il futuro di Simone Inzaghi è ancora tutto da scrivere. Complice la vittoria in Coppa Italia il nome del tecnico della Lazio è il più caldo del momento, a maggior ragione dopo la separazione tra la Juventus e Allegri che ha dato via al domino delle panchine. Non è un segreto che Simone sia molto stimato dalla società bianconera che lo tiene d'occhio già dai tempi della Primavera. Piace a Fabio Paratici, al quale tra l'altro è legato da un'amicizia (sono entrambi di Piacenza, ndr) ma anche e soprattutto a Pavel Nedved, braccio operativo di Andrea Agnelli.

Fino ad oggi nessuna mossa ufficiali, solo qualche contatto ufficioso per capire l'eventuale disponibilità di Inzaghi che è entrato nella lista dei pretendenti alla panchina della Juve, per conoscere il finale bisognerà aspettare la fine del campionato. Ieri un piccolo indizio è arrivato da Formello con l'annullamento della classifica conferenza stampa pre-partita, Inzaghi ha parlato solo tramite Lazio Style Channel. Stasera all'Olimpico prima della sfida contro il Bologna verrà festeggiata la vittoria in Coppa Italia e la società non vuole che l'attenzione venga spostata su altro.

Domenica l'ultima partita con il Torino poi si consumerà il tanto atteso confronto Lotito-Inzaghi. Il tecnico, e questo lo ha detto subito dopo la vittoria in Coppa Italia, non ha gradito alcune critiche e, nonostante il contratto fino al 2020, non ha sciolto le riserve sul futuro: «Questa è la mia famiglia aveva detto - ci vedremo con il Presidente e il Diesse ma le cose non sono così scontate come si credono». Il tecnico chiederà, oltre a un adeguamento contrattuale (pronto un triennale da 2 milioni) anche garanzie tecniche per fare il tanto agognato salto di qualità, tutto in attesa che la Juve faccia le sue valutazioni.

Il presidente Claudio Lotito, che nei giorni scorsi ha confermato Inzaghi («Per me non è mai stato in discussione ma se andasse alla Juve mi addolorerebbe», ha spiegato) in caso di separazione non si strapperà i capelli. Tre i nomi sul suo taccuino: De Zerbi, Giampaolo, Mihajlovic, molto gradito alla piazza per il suo passato con la maglia della Lazio, sullo sfondo è comparso il nome di Liverani.

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

