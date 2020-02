Enrico Sarzanini

ROMA Il fattore Olimpico per continuare a cullare il sogno scudetto. La Lazio ospiterà nel suo fortino domenica sera l'Inter capolista a caccia di una vittoria che le consentirebbe di superare proprio i nerazzurri in classifica e di certificare definitivamente le sue ambizioni tricolori. Nessuna sconfitta in questa stagione tra le mura amiche per i biancocelesti che condividono questo primato con la Juventus e in Europa con Liverpool, Barcellona, Real Madrid, Valencia e Borussia Dortmund. Un altro bel primato per Simone Inzaghi che ha costruito gran parte delle sue fortune proprio all'Olimpico a cominciare dalla famosa rimonta sull'Atalanta del 19 ottobre scorso (da 0-3 a 3-3) da cui partì la rimonta che ha portato la squadra a -1 dalla vetta grazie alle 11 vittorie di fila e ai 18 risultati utili consecutivi.

In Serie A in questo momento come ruolino interno la Lazio è seconda solo alla Juventus con ben 30 punti conquistati sui 53 contro i 31 dei bianconeri. A fare impressione sono le 35 reti fatte e le 9 subite, nessuno ha fatto meglio: Juve ed Inter ne hanno incassate entrambe 10 e segnate rispettivamente 27 e 23. Insomma domenica si preannuncia una gara imperdibile e Simone Inzaghi punta forte sui tifosi che fino ad oggi sono stati spesso decisivi e che sugli spalti hanno regalato coreografie mozzafiato grazie alla fantasia della Curva Nord. Eccolo l'altro dato che fa ben sperare il tecnico e la squadra che potranno contare sulla spinta del loro pubblico: ad oggi i biancocelesti hanno una media di 40.500 spettatori terzi dietro ad Inter (65.800) e Milan (54.670) ma soprattutto davanti alla Roma (39.823), numeri che confermano la rinnovata voglia di Lazio figlia di una stagione da capogiro. Venduti oltre 27mila biglietti, è stata raggiunta quasi quota 50mila presenze e si va verso le 60mila presenze: esaurita Curva e Distinti Nord, pochi i biglietti di Tribuna Tevere rimasti c'è invece ancora ampia disponibilità per la Monte Mario che è il settore più costoso. Visto il grande afflusso di pubblico la società ha riproposto l'iniziativa BusInsieme che è andata esaurita in pochi giorni e che consente di raggiungere lo stadio da varie zone di Roma tramite un autobus.

