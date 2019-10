Enrico Sarzanini

ROMA Il fattore C ha funzionato di nuovo. Correa e Ciro hanno tenuto vive le speranze Champions della Lazio. A farne le spese l'Atalanta di Gasperini che, avanti 3-0 a fine primo tempo, ha dovuto fare i conti con la riscossa biancoceleste partita dai piedi dei due attaccanti capaci di ridare ossigeno a una squadra a corto di fiato. Tra i tanti dubbi che aleggiano quest'anno a Formello Inzaghi ha due importanti certezze: con loro in campo dall'inizio i biancocelesti non hanno mai perso. Ciro la certezza, Correa croce e delizia il tecnico punta tutto sul fattore C per inseguire la tanto ambita qualificazione in Champions, quella che lo stesso presidente Lotito ha indicato senza troppi giri di parole come obiettivo stagionale alla portata. L'attaccante partenopeo è tornato sui livelli di due stagioni fa, sempre più capocannoniere solitario in Serie A e con una media-gol da fare paura: 9 reti in 8 gare di campionato con il gol-vittoria contro il Rennes in Europa League è già andato in doppia cifra e punta ad entrare sempre di più nella storia del club. Ritrovata la maglia da titolare e la fiducia di Mancini in nazionale Ciro non si vuole fermare e sogna di trascinare i compagni in Champions. Con lui c'è anche Correa tornato al gol dopo la rete alla prima giornata contro la Sampdoria a Marassi. Studia per diventare un campione, sogna di essere un punto fermo della selezione argentina ma di strada ne deve ancora fare tanta: in Serie A tira quasi quanto Ronaldo e Immobile ma fino ad oggi ha segnato la miseria di due gol. Numeri, tecnica e giocate non gli mancano, quando troverà la precisione sotto porta diventerà esplosivo. Sabato contro l'Atalanta si è riscattato dopo il penalty sbagliato a Bologna prima della sosta che avrebbe regalato alla Lazio una preziosa vittoria in chiave quarto posto, ha potuto finalmente dedicare il gol alla nonna morta e adesso guarda al futuro con ottimismo. Lo scorso anno protagonista nel finale con la rete in Coppa Italia a San Siro contro il Milan che regalò la finale di Coppa Italia poi vinta grazie anche al suo gol del definitivo 2-0, l'obiettivo è andare in doppia cifra dopo i 9 gol complessivi segnati un anno fa. Inzaghi punta forte sul fattore C: nelle sei gare da qui alla sosta Ciro e Correa dovranno rilanciare le ambizioni Champions della Lazio e centrare la qualificazione in Europa League.

Infine, Strakosha. Per lui controlli in Paideia per un problema a un gomito.

Martedì 22 Ottobre 2019

