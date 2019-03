Enrico Sarzanini

ROMA Il derby come spinta per centrare la tanto ambita Champions. Ne è convinto Marco Parolo che ieri dalle frequenze della radio ufficiale biancoceleste ha parlato dell'ottimo momento che vive la squadra: «Il nostro obiettivo è quello di non fermarsi ed andare avanti per non gettare via quanto di buono fatto». Anche perché dopo il 3-0 sulla Roma l'entusiasmo a Formello è a mille: «La strada è stata tracciata, metteremo in campo tutto ciò che abbiamo. Meglio fare il cacciatore che la lepre, cercheremo di agguantare la nostra preda». Sei i punti di distanza dal quarto posto la Lazio però deve ancora recuperare la sfida contro l'Udinese ma la testa della squadra adesso è alla gara in programma domenica sera al Franchi contro l'ex Pioli. Tornare con i tre punti significherebbe dare un segnale importante a tutte le pretendenti e confermerebbe i progressi visti nella stracittadina. Per questo, per caricare la squadra, la società ha deciso di aprire i cancelli del centro sportivo biancoceleste in occasione della seduta in programma oggi alle 15. Calciatori, allenatore e staff tecnico potranno così ricevere l'abbraccio ideale della gente, che anche in occasione del derby, non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Il tam tam delle ultime ore nelle radio e sui social è stato frenetico, c'è grande fermento per questa decisione e oggi a Formello sono attesi migliaia di tifosi che non vedono l'ora di poter vedere da vicino i loro beniamini. Spesso questa richiesta, per volere della società che teme eccessive distrazioni, è stata ignorata ma il 3-0 contro la Roma ha convinto il club ha fare un'eccezione. L'ultima volta fu il 12 dicembre 2017, due giorni dopo la sconfitta interna per 3-1 subita dal Torino, che scatenò un vespaio di polemiche per alcune assurde decisioni dell'arbitro Giacomelli. Furono oltre 2.000 i tifosi biancocelesti che vollero far sentire tutto il loro affetto a giocatori e tecnico, sul campo comparve anche lo striscione Saremo più forti del nostro destino». Intanto continua lo sfottò in città dopo il 3-0 sui giallorossi: ieri mattina sui cieli di Roma ha volato un aereo che portava uno striscione con su scritto «Lazio 3 Roma niente». Una tradizione iniziata dopo la storica vittoria del 26 maggio 2013 dopo la vittoria in finale di Coppa Italia quando sui cieli di Ostia comparve lo striscione «V'avemo arzato la Coppa in faccia».

