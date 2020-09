Enrico Sarzanini

ROMA Il conto alla rovescia è partito: la stagione della Lazio sta per ripartire e sabato la squadra di Simone Inzaghi farà il suo esordio stagionale a Cagliari. Il tecnico però attende rinforzi dal mercato. Arriverà ancora qualcosa ha promesso il presidente Claudio Lotito, in queste ore il diesse Tare sta lavorando alacremente e tutto fa presagire che sarà una settimana molto calda. Innanzitutto per Fares: risolte anche le ultime questioni relative alle commissioni, il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto, può essere ufficializzato. Inzaghi è in ansia per la difesa: out l'infortunato Luiz Felipe e con Bastos in uscita restano solo Patric, Acerbi e Radu. Troppo poco per una squadra impegnata ogni tre giorni. Sfumato Kumbulla si cerca un altro profilo pronto per il nostro campionato e crescono sempre di più le possibilità per un ritorno di Wesley Hoedt dal Southampton. Per riavere il 28enne olandese, che andò via dalla Lazio perché giocava poco, servono 8 milioni. Nelle ultime ore è spuntata un'altra pista che porta a Mustafi dell'Arsenal, seguito anche dal Napoli. Il passato alla Sampdoria del difensore centrale tedesco di origini albanesi lo rende un profilo ideale, ma l'operazione è tutt'altro che semplice in primis perché guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione e poi perché è valutato 15 milioni di euro. L'Arsenal però è pronta ad ascoltare ogni offerta perché, in scadenza 2021, rischia di perderlo a parametro zero. Piace l'argentino Garay, svincolatosi dal Valencia mentre resta molto complicato arrivare ad Otamendi. Troppo onerosa invece l'operazione per portare a Roma il coreano Kim Min Jae.

Non solo la difesa, in queste ore Lotito sta tentando il colpo Callejon, svincolato, in alternativa allo spagnolo rispunta la candidatura dell'italo-argentino Franco Vazquez del Siviglia, per il quale servono 5-6 milioni di euro, piace anche Rodriguez del Monterrey. Mercato in entrata, la cessione all''Osasuna di Jony, in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, è un'ottima notizia.

