Enrico Sarzanini

ROMA - I tabù infranti di Simone Inzaghi, i record di Immobile e le prodezze di Luis Alberto. C'è anche lo spagnolo tra i protagonisti dell'incredibile scalata della Lazio verso le zone alte della classifica. Acquistato nell'estate del 2016 per 5 milioni di euro in 112 gare ha collezionato 21 gol e 38 assist, in Italia nessuno dopo 15 giornate aveva toccato quota 11 assist, da lunedì si gode un altro primato che lo proietta nell'elite del calcio europeo: allargando il discorso alla stagione passata, gli assist diventano 30, gli stessi di Lionel Messi.

Il mondo, si dice, è bello perché è vario ma il calcio probabilmente lo è ancora di più perché se fino alla scorsa estate Luis Alberto era diventato uno scomodo esubero da piazzare a tutti i costi oggi è la chiave di volta di una Lazio che sembra poter puntare allo scudetto. Azzittati i suoi denigratori, quelli che lo chiamavo sarcasticamente Lupo Alberto o chi lo aveva insultato perché non degno di portare il 10 sulle spalle, lo spagnolo si gode un momento di massimo splendore. Oggi è diventato un pezzo unico nello scacchiere biancoceleste, giocatore insostituibile per Inzaghi. Persino Immobile, attualmente in testa alla classifica della Scarpa d'Oro e leader dei cannonieri in Serie A, ha Caicedo che riesce a non farlo rimpiangere.

La consacrazione è arrivata sabato sera nel 3-1 contro la Juventus con due assist vincenti: prima il cross a rientrare per Luiz Felipe, un pari nel finale di primo tempo che ha cambiato l'inerzia della partita contro la Juve, poi il bis nella ripresa per Milinkvovic che ha ribaltato la partita con il serbo che lo ha ringraziato lustrandogli lo scarpino da calcio.

Luis Alberto non si vuole più fermare: sogna di trascinare la Lazio in Champions, sullo sfondo quella folle idea chiamata scudetto. Ecco perché, anche quando i campi di Formello sono chiusi, continua ad allenarsi con il suo preparatore personale nella palestra di casa. Uno sforzo extra fondamentale per evitare quei fastidiosi infortuni che in passato lo hanno costretto a restare fuori. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti: ha giocato 1300 minuti sui 1350 complessivi in 15 giornate. Un record anche questo.

BIGLIETTI SUPERCOPPA -

Oggi alle ore 19 via alla vendita dei biglietti per Juve-Lazio del 22 dicembre a Riyadh in Arabia Saudita. Acquisto sul sito https://www.sauditickets.sa/en.

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

