Enrico Sarzanini

ROMA - «I problemi non vanno affrontati per strada». Il presidente della Lazio Claudio Lotito torna così sull'argomento Inzaghi. Dopo aver ribadito per giorni che il tecnico ha un contratto, il numero uno della Lazio ha ammesso che la questione è da risolvere. Nonostante dichiarazioni distensive fatte in questi giorni, infatti, Inzaghi si è chiuso in un silenzio assordante in attesa che arrivino sviluppi anche da Milano dove i rossoneri lo hanno inserito tra i papabili per la panchina. Come se non bastasse, Inzaghi ha deciso di rinviare la partenza per gli Stati Uniti, inizialmente in programma per oggi, a martedì, nella speranza che il quadro sia più chiaro. Quasi certo un nuovo faccia a faccia con Lotito, alla fine il tecnico dovrà prendere una decisione perché il presidente biancoceleste non aspetterà all'infinito le sue scelte. Il tempo d'altronde scorre veloce e il diesse Tare dovrà fare il mercato anche in base alle indicazioni dell'allenatore con le quotazioni di Gattuso in ascesa. Nell'ultimo faccia a faccia andato in scena a Formello, Inzaghi ha consegnato la lista dei desideri, ma in caso di separazione le strategie cambierebbero per forza di cose e sarebbe il nuovo allenatore a dettarle.

Intanto, il presidente Claudio Lotito starebbe pensando di riportare a Roma Miro Klose. Solo un'idea, nulla di più, l'ex attaccante biancoceleste, attualmente tecnico dell'Under 17 del Bayern Monaco, è sempre stato un pallino del numero uno biancoceleste. Già prima che andasse via da Roma aveva pensato ad un ruolo da dirigente per il tedesco che prima dell'addio non fu tenero con la società, lamentando di non essere mai stato contattato per un eventuale rinnovo. Una versione smentita in seguito dal diesse Tare: «Gli ho proposto due anni di contratto spiegò l'albanese - con la possibilità di diventare un punto di riferimento della Lazio anche dopo la carriera di calciatore ma ha detto di no». Intanto a Klose è stata offerta la panchina dell'Under 19 del Bayern Monaco «ma stiamo ancora aspettando una risposta» ha fatto sapere Hasan Salihamidzic, il diesse del club tedesco.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

