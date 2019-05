Enrico Sarzanini

ROMA I cori sono tutti per lui. E' stato Simone Inzaghi il protagonista della sfida tra Lazio e Bologna, per la cronaca finita 3-3 un risultato che vale la salvezza per la squadra di Mihajlovic. Senza più nulla da chiedere alla stagione, i biancocelesti hanno festeggiato la Coppa Italia (giro di campo nel finale con il trofeo portato poi sotto la Curva Nord) ma le attenzioni erano inevitabilmente tutte rivolte al tecnico biancoceleste, sul quale la Juventus ha messo gli occhi.

Nessuna offerta concreta o promessa, Inzaghi è solo una dei nomi attenzionati dalla dirigenza bianconera. In attesa di sviluppi da Torino, la prossima settimana si consumerà il tanto atteso faccia a faccia con Lotito, l'allenatore chiederà un adeguamento contrattuale (attualmente guadagna 1,3 milioni a stagione) ma soprattutto garanzie tecniche per la prossima stagione.

Niente conferenza stampa della vigilia, Inzaghi ieri ha disertato anche l'incontro con i giornalisti post gara per non alimentare altre voci sul suo futuro, al suo posto si è presentato Parolo che invece non ha dubbi: «Il mister è tutt'uno con la squadra e il nostro ciclo continua con lui».

A fare un po' di chiarezza ci aveva provato prima della partita il diesse della Lazio Igli Tare che, facendo eco alle parole pronunciate dal presidente Claudio Lotito venerdì scorso, ha teso la mano ad Inzaghi: «Per noi senza dubbio deve restare, è un laziale dalla testa ai piedi, è la storia di questo club. Non ci sarebbero problemi siamo stati chiari sia io che Lotito: credo che anche Simone voglia la stessa cosa». L'albanese poi chiarisce: «Per noi non c'è nessun dubbio sul futuro di Inzaghi. Ci sono momenti di riflessione, come giusto che sia. Abbiamo pranzato insieme alla squadra dove c'è stato anche il presidente, nei prossimi giorni avremo il modo di vederci e fare un bel passo in avanti. Se lo lasceremo partire davanti all'offerta della Juve? Io non ho mai fatto le cose con i se e con i ma».

Milinkovic, autore del gol su punizione che ha regalato il pareggio ai biancocelesti, parla del futuro: «Si è sempre parlato di addio. Ho rinnovato il contratto, sto qui. Vedremo». Durante la gara in Distinti è apparso uno striscione: «La Nord saluta De Rossi, fiero ed irriducibile nemico sul campo». Firmato, Curva Nord 12. Un'iniziativa poco gradita dal resto del pubblico che ha fischiato scandendo poi cori contro lo stesso capitano giallorosso e contro la Roma.

