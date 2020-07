Enrico Sarzanini

ROMA - Ho visto il gruppo compatto, sono sicuro che a Udine faremo una buona gara. Il tecnico Simone Inzaghi prova a guardare avanti e alla vigilia della sfida alla Dacia Arena rilancia le ambizioni della Lazio. Troppo brutta per essere vera quella vista in questo disastroso post lockdown, il tecnico spera in una vittoria per uscire dalla crisi: Ci siamo confrontati, abbiamo parlato tanto - rivela -. Stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità, ma evidentemente non basta. Serve di più per uscire da questo momento. quadra ancora in emergenza senza lo squalificato Patric e gli infortunati Correa, Marusic, Lulic, Moro e Leiva, tormentato dal dolore al ginocchio operato. In forte dubbio Vavro che ha saltato la rifinitura. Possibile ritorno in difesa per Luiz Felipe, Cataldi insidia Parolo. Intanto dopo le ultime deludenti prestazioni il patron Claudio Lotito ha deciso che sarà più presente a Formello: lunedì ha iniziato gli incontro con gli elementi dello staff medico, finito sul banco degli imputati, ed ha avuto un faccia a faccia con Immobile per rassicurarlo sul suo futuro. Nei prossimi giorni l'atteso incontro con i senatori della squadra per trovare l'accordo sul taglio degli stipendi durante il lockdown: l'ultima mensilità pagata è stata quella di febbraio, una situazione che ha creato malumori tra alcuni calciatori.

Così in campo: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

