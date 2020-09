Enrico Sarzanini

ROMA - «Ho scelto la Lazio perché mi vedo adatto al loro stile». Non vede l'ora di scendere in campo il neo acquisto Vedat Muriqi che ieri pomeriggio è arrivato a Roma con un volo privato da Istanbul. Il pirata, com'è soprannominato il giocatore (ieri sui social la Lazio aveva postato la bandiera dei pirati per preannunciare il suo sbarco nella Capitale), prima di lasciare la Turchia aveva rilasciato qualche dichiarazione: «Ho scelto i biancocelesti perché mi hanno voluto più di tutti. Hanno giocato con una doppia punta nella maggior parte delle partite della stagione e hanno detto che avevano bisogno di un attaccante come me». Stamani alle 8 le visite mediche alla clinica Paideia, dopo la firma sul contratto tornerà in Turchia per sbrigare le ultime questioni burocratiche poi si metterà a disposizione di Inzaghi: «Per me viene prima il successo di squadra, poi quello individuale racconta -. Vado in una nuova squadra, darà tutto e spero di vincere e di portare in alto il nome della Turchia e del Kosovo». Sulle spalle porterà la maglia numero 94, quella che aveva con il Fenerbache, e spera di potersi mettere quanto prima a disposizione di Inzaghi anche se dovrà recuperare da un piccolo fastidio muscolare rimediato tre settimane fa. L'attaccante è stato fortemente voluto dall'allenatore per le sue caratteristiche: in campo lotta come un leone mentre con i suoi 194 cm di altezza potrà essere utile in quelle gare dove magari è più difficile segnare, un elemento che va dunque a completare il parco attaccanti della squadra.

Difficile la pista che porta a Otamendi del City (guadagna 6 milioni netti), a breve arriverà l'annuncio del rinnovo di contratto di Acerbi fino al 2025, anche se i tifosi biancocelesti non gli hanno perdonato lo sfogo in nazionale così, quando ha pubblicato una foto sui social con la fascia di capitano, gli hanno chiesto di chiedere scusa per quell'intervista. Infine, Badelj ceduto al Genoa per 5 milioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

