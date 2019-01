Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Ha trascorso una notte insonne. Ciro Immobile ancora non si da pace per quel gol che domenica sera si è divorato contro la Juve e che con la Lazio avanti 1-0, probabilmente avrebbe regalato ai biancocelesti i tre punti. Consolato a fine gara dai compagni, al resto ci ha pensato Inzaghi che lo ha ringraziato per la grande prestazione di sacrificio. «Orgoglioso di quello che abbiamo fatto» ha spiegato l'attaccante ieri su Instagram. Nella sua testa c'è già la sfida di Coppa Italia contro l'Inter che si giocherà giovedì a San Siro. «Ovviamente dispiace per la sconfitta e per l'occasione fallita ha scritto - ma ci sarà sempre modo di ripagare l'amore della nostra gente che anche ieri ci ha sostenuto». Per rimarcare la dose, ha aggiunto: «Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai». Il match con la Juve ha consegnato nuove certezze tattiche a Inzaghi, l'esperimento del modulo fantasia con Milinkovic, Luis Alberto e Correa tutti in campo ha funzionato ma per la Lazio è arrivata la seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata al San Paolo contro il Napoli. Inzaghi subito dopo il match si è detto fiducioso: «Se continueremo a giocare così lotteremo fino all'ultimo per entrare in Champions». A Formello però è scattato l'allarme rosso: con 14 punti in meno rispetto ad un anno fa la Lazio è la squadra che fino ad oggi ha fatto peggio. Ma a preoccupare sono i tanti gol segnati in meno rispetto a un anno fa: oggi sono 30 dopo 21 giornate, erano 56 esattamente un anno fa a questo punto.Alla 20ma giornata Immobile era già salito a quota 20 reti solo in campionato, contro gli 11 di questa stagione; a mancare sono anche e soprattutto i gol di Milinkovic e Luis Alberto, rispettivamente fermi a 3 e 1 rete, che lo scorso anno chiusero raggiungendo il serbo quota 14 (11 in campionato) e lo spagnolo 12 (10 in A). Se a questo si aggiunge che il numero di gol subiti è rimasto praticamente invariato (24 un anno fa, 25 quest'anno) ecco spiegata la crisi di risultati di una squadra comunque ancora in piena corsa in Champions e che si trova ad appena 3 lunghezze dal Milan quarto in classifica. Insomma tutto è ancora in ballo ma se non dovessero arrivare i rinforzi dal mercato, quelli chiesti a gran voce domenica anche dalla Curva Nord, per Inzaghi sarà se possibile più dura di un anno fa.Ultimo ma non per importanza il tabù grandi: giovedì a San Siro si giocherà la sfida contro l'Inter che vale le semifinali di Coppa Italia, competizione nella quale spesso la Lazio è riuscita a superare le cosiddette big. Inzaghi ci spera per riprendere fiato.