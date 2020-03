Enrico Sarzanini

ROMA - «Giusto che il campionato venga portato a termine». Ne è convinto Pino Wilson, capitano della Lazio che nel 1974 conquistò il primo scudetto della sua storia. «Stiamo vivendo un qualcosa di straordinario, una situazione molto grave che purtroppo sta facendo tante vittime e che personalmente non mi era mai capitato» prosegue l'ex difensore oggi opinionista a Radio Sei, certo che «anche se il calcio è una componente del nostro quotidiano, lo sport nazionale per antonomasia, è stato giusto fermare tutto». «Probabilmente è stato fatto anche con qualche domenica di ritardo ed è assurdo che in certe Nazioni ancora si giochi» sottolinea Wilson che ci tiene a fare un ringraziamento: «A tutte quelle persone che lavorano nel settore sanitario che in queste settimane stanno dando tutto loro stessi nonostante le pressioni ma anche alla gran parte dei cittadini italiani che si stanno attenendo alle disposizioni del Governo».

Calcio ancora fermo ma che, non appena è pronto a ripartire, per farlo si dovranno scarificare gli Europei che sono stati spostati nel 2021: «Il campionato deve finire così come avverrà nel resto del vecchio continente e l'Europeo non è il primo obiettivo dell'Uefa, spostandolo non succede nulla. La Serie A finirà più tardi, certamente tra fine giugno ed i primo di luglio. I giocatori forse riposeranno di meno per una volta ma credo che vista l'eccezionalità dell'evento si possa chiedere un piccolo sacrificio». Tra le ipotesi al vaglio c'è anche la possibilità che scudetto e retrocessione vengano decise tramite i play off, un'eventualità che non piace a Wilson: «Sarebbe ingiusto perché scontenti tutti visto che tra alcune squadre ci sono troppi punti di differenza e non lo dico perché la Lazio è seconda...».

La squadra di Inzaghi non scende in campo dallo scorso 29 febbraio (Lazio-Bologna 2-0, ndr), ma l'ex difensore la vede ancora tra le favorite per lo scudetto: «Qualcuno avrò qualche problema di reinserimento ma i valori tecnici restano immutati ed i biancocelesti possono lottare fino alla fine per il titolo. Certo, la squadra era lanciata ma rispetto alle altre può contare più sul gruppo che sul singolo ed in questo senso è la più forte di tutti«.

