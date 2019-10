Enrico Sarzanini

ROMA - Felipe Caicedo alla Lazio fino al 2022. L'attaccante biancoceleste alla fine ha sposato il progetto biancoceleste ed è pronto a chiudere la sua carriera (alla scadenza del nuovo contratto sarà alla soglia dei 34 anni, ndr) a Roma. Tutto merito di Simone Inzaghi che alla fine lo ha convinto a restare alla Lazio. Nella famosa lista dei giocatori consegnata in estate dal tecnico al presidente Claudio Lotito e al diesse Igli Tare, infatti, tra i nomi c'era anche quello dell'ecuadoriano: duttile e al servizio dell'attacco lo ha sempre considerato un elemento imprescindibile della squadra. Per questo Inzaghi gli aveva da subito promesso un ruolo da protagonista, alla pari dei suoi compagni di reparto. Il resto lo ha fatto la moglie María García che, seppur attratta dal caldo sole di Dubai dove spesso si reca con la figlioletta Noa, come impresaria della moda (ha oltre 670mila follower su Instagram) ha da subito avallato la decisione di restare in Italia.

A giugno Caicedo era dato per sicuro partente anche perché erano tante le allettanti e milionarie offerte che arrivavano dalla Cina e dagli Emirati. Attratto dalla possibilità di chiudere la carriera facendo cassa era stato tentato dall'idea di lasciare Roma ma alla fine ha preferito guadagnare di meno ma restare in un campionato competitivo come la Serie A.

«Voglio restare per vincere» aveva annunciato l'attaccante in ritiro ad Auronzo a Inzaghi, pronto a vivere un'altra stagione da protagonista con in testa l'obiettivo di andare in doppia cifra: da battere il primato raggiunto nella stagione 2014-15 in Liga con con L'Espanyol quando toccò quota 9 gol. Alla fine dunque l'attaccante giramondo, capace di andare in gol in sette campionati diversi con le maglie di Manchester City, Lokomotiv Mosca, Basilea, Al Jazira ed Espanyol, ha finalmente trovato casa. Domenica contro il Genoa si è sbloccato trovando la prima rete stagionale che, come ha spiegato a fine gara gli ha ricordato quella al derby. Adesso, complice anche l'infortunio di Correa alle prese con un fastidio muscolare, dovrà guidare l'attacco con Immobile.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

