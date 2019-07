Enrico Sarzanini

ROMA - E' uno dei volti nuovi della Lazio. Denis Vavro ha iniziato ufficialmente ieri pomeriggio la sua avventura in biancoceleste con il primo allenamento a Formello. «Sono arrivato in uno dei club più importanti d'Italia» ha spiegato in una conferenza stampa organizzata da IF Management, la scuderia del suo agente Petras: «La Lazio ha una grande storia, è un passo in avanti per me». Un interesse quello biancoceleste che si è manifestato diversi mesi fa, l'operazione è stata chiusa ad una cifra di poco superiore agli 11 milioni di euro, il centrale è il quarto calciatore slovacco più pagato di sempre: «Parliamo di tanti soldi, considerando che non sono andato in Spagna o in Inghilterra, e temevo che le società non trovassero l'accordo ma alla fine è andato tutto bene». Vavro è pronto a giocare con la difesa a tre: «Non ci saranno problemi e lavorerò duro allenamento dopo allenamento, partita dopo partita ma sarà il mister a decidere dove e se giocherò. Ci sarà grande concorrenza ma farò di tutto per essere titolare. Loro giocano in maniera molto più tosta rispetto ad altre squadre, e questo va benissimo per me». L'agente Petras ha svelato che sul giocatore c'erano anche l'Atalanta e la Roma «ma la Lazio mi ha chiamato tre mesi fa ed ho capito subito che sarebbe stato il club ideale per lui, Tare lo conoscevo già dai tempi dello Zilina».

Trovato l'accordo definitivo per Lazzari (10 milioni di euro e Murgia sul quale c'è anche un diritto di recompra) che domani svolgerà le visite mediche; per quanto riguarda Jony, anche lui ancora da ufficializzare, parla già da laziale: «Arrivo alla Lazio con tanta fame, è la mia più grande occasione ha spiegato El Desparrame MCF . Quello italiano è uno dei più grandi campionati e per me rappresenta un salto importante. Luis Alberto? Mi farà da mentore».

Ieri intanto primo allenamento a Formello, i tifosi hanno chiesto a Milinkovic e a Caicedo di restare alla Lazio. Se il serbo ha preferito non rispondere, l'ecuadoriano si è lasciato andare ad uno speriamo. Intanto monta la protesta social dei tifosi per l'esclusione di Radu dalla lista dei convocati, una scelta presa dal diesse Igli Tare con cui il giocatore avrebbe avuto un'accesa lite, è stata addirittura aperta una raccolta di firme su Change.org. Oggi alle 15 appuntamento in Campidoglio dalla Sindaca Raggi per festeggiare la Coppa Italia e presentare la nuova maglia.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA