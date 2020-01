Enrico Sarzanini

ROMA - «E' normale che adesso ci si aspetti di più da noi». Simone Inzaghi non si nasconde. La sua Lazio è la sorpresa del campionato e dopo la vittoria a Brescia anche la parola scudetto non fa più paura. L'obiettivo era e resta la Champions, ma da qualche settimana quella parola impronunciabile sta facendo spesso capolino dalle parti di Formello. Tutto merito dell'uomo della svolta com'è stato soprannominato Inzaghi, capace di eguagliare le nove vittorie di fila di Eriksson (centrate quando lui era un giocatore della Lazio) e di infrangere una serie infinita di tabù, ultimo il record di punti e di vittorie dopo 17 giornate. Inutile girarci troppo intorno mai come questa volta la Lazio è a sua immagine e somiglianza. Innanzitutto per Ciro Immobile. Svuotato dalle esperienza in Germania (Borussia Dortmund) e Spagna (Siviglia) Ciro sta vivendo una seconda giovinezza: bomber infallibile sotto porta ha già vinto una volta la classifica dei cannonieri e con i suoi record è entrato di diritto nella storia biancoceleste (a quota 19 gol dopo le stesse giornate solo Angelillo nel 59 segnò altrettanto). L'altro segreto si chiama Luis Alberto. In estate era ad un passo dalla separazione ci ha pensato Inzaghi ha farlo sentire importante, a dargli nuovamente stimoli e fiducia. Oggi lo spagnolo è una pedina inamovibile dello scacchiere biancoceleste. Tra i segreti del successo della Lazio c'è anche Felipe Caicedo, forse la sfida più bella vinta da Inzaghi. Arrivato tra mille dubbi quel gol sbagliato due stagioni e mezzo fa a Crotone che compromise la qualificazione in Champions lo aveva messo sul patibolo, ci ha pensato ancora una volta Inzaghi a ridargli le certezze perdute: anche lui in procinto di lasciare la Lazio al tecnico sono bastate poche parole per convincerlo: Sei fondamentale. Oggi Caicedo è diventato l'uomo della provvidenza, spesso decisivo nei finali di partita. Ultimo ma non per importanza Milinkovic-Savic. Con lui l'allenatore ha utilizzato la tecnica del bastone e carota, il serbo nonostante la valutazione monstre da 120 milioni di euro in questi anni si dovuto sudare il posto da titolare che alla fine si è meritato sul campo.

Tocco finale del tecnico il cambio di mentalità. Siamo maturati ha ribadito prima della vittoria di Brescia il diesse Tare. Chiamatela pure Zona Lazio non può essere solo fortuna se la squadra biancoceleste ha conquistato 16 punti nei finali di partite, ben cinque volte in trasferta ed una all'Olimpico nella famosa gara contro l'Atalanta che andò al riposo in vantaggio 3-0.

