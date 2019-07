Enrico Sarzanini

ROMA E' il giocatore più in forma della Lazio: con 10 gol in cinque gare Correa è il protagonista indiscusso del ritiro di Auronzo di Cadore. L'argentino però ha in mente solo la Champions League: «Ci vogliamo arrivare a tutti i costi, lo desideriamo tanto e ci pensiamo ogni giorno ha detto a Lazio Style radio ma per centrare l'obiettivo dobbiamo lavorare al meglio adesso per arrivare in forma fino alle ultime gare della stagione». Sotto le Tre Cime di Lavaredo per i biancocelesti cinque vittorie in altrettante amichevoli e 40 gol segnati: «Stiamo lavorando bene e siamo molto contenti di quello che stiamo facendo qui prosegue l'argentino ed anche i nuovi arrivati si stanno adattando bene». L'attaccante torna sull'ultima stagione: «Abbiamo sbagliato tre o quattro partite ed abbiamo mancato l'accesso alla Champions. Contro squadre superiori siamo stati più forti e sarà fondamentale avere sempre quell'atteggiamento ma soprattutto essere più precisi e sbagliare di meno. Siamo forti ed abbiamo grandissima qualità, dobbiamo solo crederci». Contento di avere come compagni di reparto Immobile e Caicedo, «calciatori molto forti che si sacrificano per la squadra», Correa non si sbilancia sugli obiettivi personali: »Andare in doppia cifra? Punto sempre al massimo, a migliorare ogni giorno e voglio crescere sotto ogni punto di vista. Non mi pongo obiettivi, voglio solo dare il massimo ogni giorno per poter fare sempre la differenza».

Fronte mercato Mateja Kezman, l'agente di Milinkovic, è volato a Manchester per parlare con lo United. Una volta chiuso il trasferimento di Pogba al Real Madrid andrà da Lotito con la proposta del club inglese: 80 milioni più 15 di bonus.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

