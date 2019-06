Enrico Sarzanini

ROMA È ancora Lazzari è il primo obiettivo della Lazio. Il club è pronto a intavolare una maxitrattativa con la Spal. L'esterno è una delle pedine richieste espressamente da Inzaghi che, così come un anno fa con Acerbi, ha sollecitato la società a fare uno sforzo per regalargli l'esterno. Il giocatore è diventata una certezza del nostro campionato e, vista l'attenzione di diverse big della Serie A, è pronto a chiedere al club di essere liberato. La società emiliana però non è disposta a fare sconti e per cedere il suo gioiello chiede 20 milioni di euro. Difficile ipotizzare che la Lazio sborsi 40 milioni di euro per due giocatori, per abbassare la quota Lotito potrebbe prendere Petagna in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'attaccante ha vissuto la sua migliore stagione con la maglia della Spal (17 gol tra campionato e Coppa Italia), che è pronta a versare i 13 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta per riscattarlo, ed il suo nome è tornato nuovamente di moda. Per portarlo a Roma però Lotito dovrà mettere sul piatto una cifra superiore ai 15 milioni di euro totali che spenderà il patron Mattioli per trattenerlo.

Anche perché è sfumato, invece, un altro obiettivo biancoceleste. Dall'Inghilterra è infatti arrivata la notizia che Wesley ha detto si all'Aston Villa. Non sono bastati un anno di sfiancante trattativa ed i 18 milioni più 3 di bonus offerti dai biancocelesti, il club inglese ha chiuso l'operazione mettendo sul piatto 25 milioni di euro scrivendo così la parola fine su un tormentine durato oltre un anno.

Intanto ci sarebbe il Napoli sulle tracce di Stefan Radu, che la Lazio è pronta a liberare qualora lo chiedesse il giocatore per poi riabbracciarlo da dirigente. Ci sarebbe già stato un contatto tra il ds partenopeo Giuntoli e l'agente del calciatore Materazzi, che in questo momento non vuole rilasciare ulteriori dichiarazioni sul futuro del suo assistito. Dalla Turchia, infine, si parla di un interesse del Fenerbache per Milan Badelj: la Lazio ha fissato in 7,5 milioni il prezzo del cartellino del centrocampista che lo scorso anno arrivò a parametro zero.

