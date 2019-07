Enrico Sarzanini

ROMA Doppio colpo della Lazio oltre all'ufficializzazione di Adekanye i biancocelesti hanno chiuso per Denis Vavro, il possente difensore centrale del Copenaghen, che stamani sosterrà le visite mediche alla clinica Paideia. L'operazione si è chiusa a 9,5 milioni di euro più 1,5 di bonus.

In attesa dell'ufficialità per vavro la Lazio si gode l'attaccante olandese Adekanye classe '99 arriva dal Liverpool a parametro zero. Molto contento di questa nuova esperienza le prime parole da laziale del giocatore che lo scorso aprile ha già visitato il centro sportivo di Formello. Considerato uno dei profili più interessanti in prospettiva a livello europeo, l'attaccante era seguito da Ajax e Barcellona. Nigeriano di origine, naturalizzato olandese il 20enne ha iniziato nelle giovanili dell'Ajax, per poi essere strappato a soli 12 anni dal Barça che ingaggiandolo violò i termini riguardanti il trasferimento dei minorenni e fu punito con il fermo del mercato per due anni. Dopo una stagione passata in prestito al Psv, nel 2015 si trasferisce al Liverpool, dove gioca prima con l'U18 e poi con l'U23. Adekanye esalta le sue grandi doti di dribbling e velocità sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3 ed è un mancino naturale che ama tagliare in mezzo rientrando sul piede preferito. Adatto anche a giocare da seconda punta o da trequartista può fare anche l'esterno sinistro.

Per completare l'attacco biancoceleste manca solo l'ultimo tassello: confermati Correa, uno dei migliori dell'ultima stagione ed Immobile, pronto a vestire i panni del leader, resta l'incognita Caicedo. Inzaghi spera di trattenerlo ma la scadenza nel 2020 impone la firma sul rinnovo altrimenti l'attaccante dovrà essere ceduto per evitare di perderlo a parametro zero. Diversi i profili che Tare sta seguendo come possibili alternative all'ecuadoriano. Petagna della Spal piace ad Inzaghi che aveva messo gli occhi su Cutrone ma che il Milan valuta 25 milioni di euro. Due i nomi più caldi del momento: il tedesco Luca Waldschmidt, reduce da un ottimo Europeo Under 21 e Fedor Chalov, talentuoso attaccante russo del CSKA Mosca classe 1998.

