Enrico Sarzanini

ROMA Domina va avanti 1-0 ma manca il colpo del ko e alla fine subisce la rete di Muriel e si deve accontentare di un punto che serve a poco. Serata amara per la Lazio che, poco cinica e bella a metà dopo aver a tratti dominato contro la Fiorentina torna a Roma con un misero 1-1. In classifica le pretendenti corrono e per la Champions, che adesso dista 8 punti anche con la gara contro l'Udinese ancora da recuperare, inizia a farsi dura ed un altro errore potrebbe essere fatale ai biancocelesti che nella prossima sfida ospiteranno il Parma. Dopo la sosta lo scontro diretto con l'Inter che indirizzerà la stagione. Inzaghi a fine gara è nero e le sue parole non lasciano spazio a nessuna interpretazione: «Questo pareggio non ci serve a niente. Fa male vedere giocare una squadra così bene che esce solo con un punto. Dovrei essere contento ma sono deluso dal risultato perché dovevamo vincere. Le altre corrono e non possiamo fermarci. Loro stanno bene, abbiamo tenuto il campo ma ci siamo fermati in una serata in cui Strakosha non ha fatto nemmeno una parata mentre Terracciano almeno tre decisive».

Il tecnico non ha ancora digerito la rete di Muriel: «Quel gol andrà analizzato bene: lo abbiamo subito dopo un un contrasto perso da Radu e l'attaccante andava marcato meglio». Il tecnico resta comunque ottimista: «Se giochiamo come stiamo facendo in questo periodo perderemo poche gare ma dobbiamo crederci di più anche noi, anche se questi due punti persi sono pesantissimi». Poi spiega l'inserimento di Badelj: «Ho messo il doppio regista per recuperare un po' di palleggio ma più dei moduli conta l'interpretazione».

Inzaghi punta molto su Correa: «E' giovane ma può migliorare. Deve essere più cinico ed alzare la media gol per diventare un campione». Rammaricato anche Immobile: «Abbiamo pagato l'unico errore. Dovevamo chiuderla prima ma questo è il calcio. Siamo indietro in classifica ma restiamo ottimisti. Se giochiamo come stiamo facendo ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Parma? Dovremo vincere visto che si giocherà il derby di Milano».

