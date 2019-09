Enrico Sarzanini

ROMA Domenica lo sfogo, ieri le scuse. Il giorno dopo la plateale sfuriata per la sostituzione in occasione di Lazio-Parma l'attaccante Ciro Immobile ha parlato via social: «A volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non dovremmo fare spiega con un lungo post su Instagram - è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara». «Tutti sbagliano, l'importante è capire l'errore. Detto questo grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato» ha aggiunto Immobile. Simone Inzaghi già nel post gara aveva provveduto a smorzare i toni («Ha avuto una reazione troppo plateale ma è uno di quelli che ha sofferto di più la situazione e non c'è nessun problema» le sue parole). Il tecnico in panchina aveva ripreso l'attaccante davanti a tutti perché in quel momento si è sentito tradito da uno dei suoi fedelissimi. Tutto (quasi) chiarito, non c'è stato nessun confronto tra i due a Formello, la società sta pensando di multare il giocatore anche per dare un segnale a tutta la squadra. Archiviato il fuori programma, la Lazio e Immobile hanno la testa al big match contro l'Inter capolista di domani sera a San Siro. L'attaccante con la rete segnata al Parma ha raggiunto quota 90 gol con la maglia biancoceleste e continua a scalare la classifica dei bomber biancocelesti, comandata da Silvio Piola a quota 145 e punta Rocchi, quinto, fermo a 105.

Fronte formazione: Inzaghi medita qualche cambio con Lazzari pronto a dare i cambio a Marusic, tra i migliori contro il Parma, in difesa Bastos insidia Radu, a centrocampo ballottaggio tra Parolo e Leiva, in attacco tra Correa e Caicedo.

Lazio a caccia di un colpaccio che rilancerebbe definitivamente le sue ambizioni Champions, c'è però una statistica che preoccupa Inzaghi: come sottolinea LazioPage, contro il Parma i biancocelesti hanno collezionato il sesto palo stagionale, primi in questa speciale classifica davanti a Manchester City e Verona fermi a cinque. I tifosi del Bologna infine hanno invitato i laziali al pellegrinaggio al Santuario di San Luca per pregare per il tecnico serbo, grande ex difensore biancoceleste, che sta lottando contro la leucemia: appuntamento il 6 ottobre prima della sfida tra le due squadre.

