Enrico Sarzanini

ROMA Domenica festeggerà 70 anni, Renzo Garlaschelli è stata l'ala destra della Lazio scudetto di Maestrelli. Arrivato a 22 anni a Roma dal Como giocò ben 10 stagioni in biancoceleste collezionando 276 presenze e 64 gol. «Eppure la gente ancora si ricorda di noi e questo mi fa un enorme piacere» ricorda l'ex calciatore biancoceleste sorpreso da tanto affetto: »Siamo dei beniamini anche per chi non ci ha visto giocare. A distanza di 50 anni la storia continua, abbiamo fatto proprio un bel casino». Oggi vive a Vidigulfo, una piccola frazione in provincia di Pavia: «Siamo chiusi in casa, da noi non è un bel vedere perché la situazione in queste zone è davvero brutta». Una situazione che ha fermato anche il calcio: «E' stato giusto fermare tutto, peccato per la Lazio che era lanciata e secondo me avrebbe lottato fino alla fine per vincere lo scudetto. Bisognerà vedere la forma dei giocatori ma i biancocelesti possono lottare fino alla fine». Garlaschelli stima Inzaghi bravo a costruire una Lazio che diverte e punta tutto su Correa: «Quando ha la palla ai pedi sei gli dai due metri non lo prendi più». Chiusura su Chinaglia: »Dopo 50 anni lo posso dire, se ha segnato tanto è tutto merito mio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 05:01

