Enrico Sarzanini

ROMA Difficile ma non impossibile. Alla vigilia della sfida contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di Europa League, Simone Inzaghi punta forte sulla Lazio: «Sono leggermente favoriti ma noi vogliamo arrivare fino in fondo». Squadra a corto di fiato e senza i due infortunati Milinkovic e Wallace, ma il tecnico non molla niente: «Due mesi fa, al momento del sorteggio, stavamo attraversando un periodo difficile, ora stiamo meglio, siamo in lizza su tre fronti e siamo molto orgogliosi di quanto stiamo facendo». Di fronte la squadra che ha vinto tre delle ultime cinque edizioni dell'Europa League: «È una formazione molto tecnica che ha una rosa ampia e può cambiare elementi a seconda delle circostanze. Gioca un calcio molto simile al nostro, pure loro utilizzano il 3-5-2. È una squadra con tanta qualità, il pronostico, anche se di poco, è dalla loro parte ma il match è aperto a ogni risultato». Anche se l'ex Immobile, alle prese con un fastidio muscolare e che ieri si è nuovamente allenato a parte, è pronto ad alzare bandiera bianca: «Ciro è uno generoso, vorrebbe sempre giocare, ma credo che sia molto difficile vederlo in campo». Miglior attacco contro la peggiore difesa del torneo, Inzaghi ci tiene però a fare una precisazione: «Non ricordo squadre di Europa League che si qualificano per due anni con due giornate di anticipo». Chi è pronto a fare lo sgambetto ai suoi ex compagni è certamente Luis Alberto: «Il Siviglia è la mia squadra del cuore, dove sono cresciuto, ma non significa che non farò di tutto per portare a casa i tre punti perché voglio vincere tanti trofei con la maglia biancoceleste». L'Europa è sicuramente uno dei suoi obiettivi: «Per noi è importante tanto quanto il campionato. Sarà una partita difficile contro una squadra molto forte ma se giochiamo come contro l'Inter e la Juventus, allora sicuramente vinceremo. Siamo due squadre molto simili ma alla fine tutto dipenderà da noi». Nell'ultima settimana anche lo spagnolo ha dovuto fare i conti con un leggero affaticamento muscolare ma vuole scendere in campo a tutti i costi: «Adesso sto bene, mi sento al 100% e se non ci saranno problemi potrò tranquillamente giocare. Il mio ruolo? Sinceramente io voglio giocare poi dove lo decide il mister; voglio fare il meglio per la squadra».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA