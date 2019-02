Enrico Sarzanini

ROMA Dalle stelle alle stalle, dall'esaltazione alla rabbia per una sconfitta tanto amara quanto immeritata. Senza sette giocatori (Parolo, Milinkovic Savic, Luis Alberto, Lukaku, Bastos, Wallace e Berisha), la Lazio passa in vantaggio con Badelj non affonda il colpo del ko e alla fine subisce la rimonta del Genoa che prima accorcia in maniera fortunosa con Sanabria, poi nel finale trova la rete del ko con un tiro dalla distanza di Criscito. Un duro colpo per la squadra che in questo mese si gioca gran parte della stagione tra Siviglia in Europa League, Milan in Coppa Italia e Roma in campionato: «Questa sconfitta pesa soprattutto sul morale dei ragazzi ha spiegato il tecnico Inzaghi in conferenza che non meritavano una sconfitta dopo una prestazione del genere. Ma ci vuole più cattiveria, perché le partite vanno chiuse in anticipo». A inizio ripresa infatti i biancocelesti hanno avuto la possibilità di chiudere il match prima con Correa poi con Badelj che ha colto la traversa: «La squadra ha fatto un'ottima gara, non avrebbe meritato di perdere. Ma il calcio non ti perdona. Con Correa potevamo andare sul 2-0, poi c'è stata la traversa di Badelj e alla fine restiamo con zero punti. Purtroppo se non chiudi le partite poi può succedere di tutto. Ci dispiace anche per la nostra classifica».

In attesa che la Roma giochi contro il Bologna il Milan allunga in classifica. Mercoledì la gara contro il Siviglia dopo l'1-0 rimediato all'Olimpico: «È un periodo delicato, in cui saremo sempre in emergenza ma non voglio alibi. Ma nelle difficoltà una squadra forte deve far valere le proprie qualità». Il tecnico adesso spera di recuperare qualche infortunato; a fare il punto è stato il dottor Rodia, medico sociale biancoceleste: «Radu ha chiesto il cambio perché non ce la faceva più rassicura -. Accertamenti positivi per Parolo, dobbiamo lavorare per far rientrare l'infiammazione dovuta alla distorsione, mentre Milinkovic migliora e va monitorato. Sono out Bastos, che ha riportato una lesione muscolare di primo grado agli adduttori e Luiz Felipe che ha avuto un risentimento alla coscia sinistra».

