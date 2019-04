Enrico Sarzanini

ROMA Dalle stelle alle stalle, dall'esaltazione alla depressione in appena due giorni. Ancora ubriaca per i complimenti dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter la Lazio ferma la sua rincorsa Champions a Ferrara contro la Spal. Complice la sconfitta del Milan ed il pareggio della Roma la lotta per il quarto posto resta apertissima ma questo improvviso stop potrebbe avere un contraccolpo psicologico sulla squadra ieri sera apparsa meno brillante del solito ma soprattutto poco incisiva sotto porta. Gara decisa nel finale su rigore trasformato da Petagna e concesso con il Var tra mille proteste dei biancocelesti per un ingenuo fallo di Patric su Cionek. Il tecnico Inzaghi non cerca alibi: «Sinceramente non ho rivisto le immagini i ragazzi mi hanno detto che non c'era. Io ho solo percepito che l'occasione di Leiva che ha subito un fallo da penalty. Detto questo dobbiamo essere più bravi perché uscire senza punti questa sera è davvero una beffa». Lazio che, così come come accaduto lo scorso anno a Crotone, non riesce mai a dare il colpo di grazia: «Abbiamo pagato lo scarsa cattiveria sotto porta. Certe squadre ti concedono tre occasioni a partita, quelle che abbiamo avuto noi con Immobile, Leiva e Marusic ma se non le sfrutti poi la paghi. In certe situazioni serve la giusta maturità e quando capisci che non puoi vincere la partita devi essere bravo a non perderla. Ma non perdiamoci d'animo, il discorso Champions è ancora tutto aperto». La testa adesso è già al Sassuolo: «Dobbiamo resettare tutto e pensare già alla prossima sfida. Domenica mi aspetto più cattiveria sotto porta, così si vincono le gare. Da qui alla fine saranno tutte sfide difficilissime».

Alla vigilia Inzaghi aveva messo in guardia la squadra sulle difficoltà del match: «Loro hanno fatto la gara che ci aspettavamo. La Spal è un'ottima squadra con un ottimo allenatore che ci ha aspettato brava a ribaltare l'azione al momento giusto. Abbiamo rischiato poco ma in certe gare se hai anche solo una occasione la devi sfruttare al meglio. Questo ci serva da lezione per il futuro».

Il tecnico spallino Semplici spiega il motivo per cui Cionek, in occasione del rigore, ha fatto cenno di no all'arbitro, gesto che sembrava potesse scagionare Patric: «Era in diffida e aveva paura dell'ammonizione. Ma aldilà del rigore netto stasera abbiamo fatto una grandissima prestazione».

