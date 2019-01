Enrico Sarzanini ROMA Dalle stelle alle stalle, dal sogno all'incubo. La Lazio

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Dalle stelle alle stalle, dal sogno all'incubo. La Lazio si deve piegare allo strapotere della Juve e dopo aver dominato in lungo e in largo la partita alla fine esce con una sconfitta incredibile. Avanti grazie all'autogol di Emre Can, i biancocelesti prima si divorano il possibile raddoppio in un paio di occasioni poi cadono sotto i colpi di Cancelo e Ronaldo su rigore. Resiste dunque il tabù contro le grandi ma questa volta Inzaghi scuote la testa: «Non ricordo una Juve così in difficoltà - ammette laconico a fine gara -. Nove angoli ad uno, nove tiri a tre ma il calcio è questo e a volta è crudele e spietato. I ragazzi non meritavano la sconfitta ma se giochiamo così lotteremo fino all'ultimo per entrare in Champions».Il tecnico vede comunque un futuro roseo per la sua squadra: «Dovevamo fare il 2-0 e abbiamo avuto tante possibilità per chiudere il match ma alla fine usciamo sconfitti, questa è una beffa e questa gara ci avrebbe dato grande autostima ma mi prendo la prestazione e sono certo che lotteremo fino alla fine per il quarto posto perché possiamo farcela». Per questo ci tiene a fare anche un plauso ai giocatori: «A fine gara li ho abbracciati tutti perché se lo meritavano: hanno corso e si sono scarificati, sono stati compatti ma allo stesso tempo bravi ad essere aggressivi. Serviva personalità e l'hanno dimostrata. Hanno fatto una grande gara e sicuramente avrebbero meritato almeno il pareggio se non la vittoria».Il nuovo assetto tattico ha convinto nonostante la sconfitta ma Inzaghi guarda oltre: «Al di là dei moduli sono stati bravi a sacrificarsi e a correre, siamo sempre stati compatti. In alcuni momenti per forza di cose la Juventus ci ha fatti abbassare un po' ma senza essere pericolosa, i ragazzi hanno giocato una grandissima partita». Poi l'applauso ai tifosi: «Sarebbe stato il giusto premio per tutta questa gente che ci ha sostenuto fino all'ultimo dandoci una grande spinta». Guardando alla classifica il traguardo Chanpions è ancora alla portata: «Queste due sconfitte ci hanno rallentato ha spiegato ma siamo ancora tutti in corsa. Adesso testa bassa e riprendiamo la nostra corsa verso un traguardo che vogliamo a tutti i costi».Sul mercato non si sbilancia: «Con la società c'è grande sinergia. Stasera purtroppo avevamo dei problemi per via di squalifiche e infortuni ma presto torneranno tutti a disposizione». Allegri è certo che la Lazio se la giocherà fino all'ultimo per la Champions: «La Lazio è la squadra che più di tutte in questi anni ci ha messo in difficoltà».riproduzione riservata ®