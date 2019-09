Enrico Sarzanini

ROMA - Dal campionato all'Europa League con l'incubo della rimonta. Così come a Ferrara contro la Spal anche contro il Cluj la Lazio perde dopo essere passata in vantaggio. Un preoccupante dejavu che sa tanto di crisi. Illusorio il vantaggio di Bastos, i biancocelesti sprecano tanto e a fine primo tempo subiscono la rete del pareggio su rigore concesso per un ingenuo fallo di Leiva e trasformato da Deac. Nella ripresa solito crollo mentale e fisico e il capitombolo finale firmato dal neo entrato Omrani con la quinta sconfitta di fila in Europa, se si tiene conto dello scorso anno, la seconda in questa stagione. Sconsolato a fine gara il tecnico Inzaghi: «Avremmo meritato di più, dobbiamo riflettere. L'altra partita del girone è finita con un pareggio e sono convinto che passeremo il turno. Dobbiamo credere in noi stessi». Poi analizza il match: «Nel primo tempo avremmo dovuto chiudere la partita, il rigore fischiato al Cluj era viziato da un fallo su Leiva ma la colpa è nostra perché se avessimo trovato il raddoppio adesso parleremmo di un'altra gara. Servono più cattiveria e determinazione». Così sui cali che stanno diventando un preoccupante marchio di fabbrica della squadra: «E' stata una gara simile a quella di Ferrara. Avremmo meritato, ma se non ammazzi le partite siamo qui nuovamente a parlare di sconfitte. Continuiamo a testa alta, tra due giorni e mezzo rigiochiamo. Siamo rammaricati ma dobbiamo migliorare a indirizzare gli episodi dalla parte nostra. Sono dispiaciuto perché la squadra ha subito due sconfitte immeritate. Dobbiamo essere più concreti e portare a casa vittorie». Domenica arriva il Parma in campionato: «E' una squadra organizzata ma ci faremo trovare pronti». Molto più severo Acerbi: «Ci manca qualcosa, quel pizzico in più che bisogna tirar fuori. Per fortuna siamo all'inizio, bisogna star su con la testa e con il morale e battere il Parma». Secondo il difensore è solo una questione di testa: «Serve un esame di coscienza, guardarsi dentro e darsi delle risposte, essendo umili. Con un po' di voglia, determinazione e cattiveria ci risolleveremo. Creiamo tanto ma dobbiamo essere più cattivi e determinati».

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

