ROMA Da tallone D'Achille a punto di forza il passo è stato breve. Al tecnico della Lazio Simone Inzaghi è bastata un'estate per ritrovarsi con un'insolita abbondanza sulla fascia destra, quella che un anno fa aveva creato i maggiori problemi al tecnico. Tutto merito di un mercato che ha portato in dote Lazzari, arrivato dalla Spal, e della ritrovata vena di Marusic.

Tra le tante certezze in vista della gara di sabato contro l'Atalanta allo stadio Olimpico l'interrogativo riguarda proprio chi sarà impiegato sulla destra. Dopo un avvio confortante l'ex Spal ha perso sicurezza, scalzato nelle gerarchie proprio da Marusic che messi alle spalle i problemi fisici che un anno fa lo hanno tormentato, ha ritrovato voglia ed entusiasmo ma soprattutto il gol arrivato contro il Parma allo stadio Olimpico. «Per chi gioca sulla fascia come me è importante essere sempre in forma fisicamente» aveva spiegato a fine gara il montenegrino che ha ritrovato anche un posto da titolare in nazionale.

Lazzari non molla e in questi giorni a Formello si sta allenando con grande impegno e dedizione per cercare di riprendersi la fascia proprio sabato contro l'Atalanta. D'altronde il suo nome era in cima alla lista che in estate Inzaghi ha consegnato al diesse Tare, adesso il giocatore è pronto a ripagare la fiducia di tecnico e società.

Una sana concorrenza quella tra Lazzari e Marusic che in questo momento sta facendo la differenza ma soprattutto sta regalando al tecnico biancoceleste importante certezze. Per sabato Marusic è in vantaggio anche perché giovedì a Glasgow contro il Celtic, terza giornata di Europa League, il montenegrino dovrà scontare la terza delle tre giornate di squalifica per il rosso rimediato lo scorso anno a Siviglia dopo una brutta gomitata ad un avversario.

Da Formello rientrati i vari nazionali, dopo il periodo di sfide ufficiali, da oggi a Formello andranno in scena le prove generali in vista della gara contro l'Atalanta di Gasperini.

In attacco Immobile sarà titolare, al suo fianco Correa è in vantaggio su Caicedo, ma il duello è ancora aperto. A centrocampo Parolo vice Leiva, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto. Sulla sinistra Lulic in netto vantaggio su Jony, in difesa il terzetto formato da Luiz Felipe, Radu e Acerbi.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

