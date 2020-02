Enrico Sarzanini

ROMA Crederci è diventato un obbligo. Se persino il super scaramantico Simone Inzaghi è arrivato a pronunciare liberamente la parola scudetto allora vuole dire che l'obiettivo è diventato reale. Brutti, sporchi e cattivi i giocatori biancocelesti hanno trovato la giusta alchimia per provare a coronare un sogno. «Siamo una famiglia» ha ammesso Milinkovic. Dopo la vittoria contro l'Inter la nuova Lazio 2.0 forgiata da Simone Inzaghi ha fatto del carattere il suo punto di forza. Come accadde nel 2000, anno del secondo scudetto biancoceleste, è rimonta la parola chiave. Venti anni fa la squadra di Eriksson fu capace, nonostante i 9 punti di distacco dalla Juventus capolista, di riuscire a vincere il campionato ben oltre il 90' in attesa che i bianconeri finissero di giocare a Perugia dove la partita era stata sospesa per la pioggia. Corsi e ricorsi della storia biancoceleste allora, la Lazio di oggi ha invece nelle rimonte proprio il suo marchio di fabbrica, in Europa ha fatto meglio solo il Liverpool dei record che nell'ultima giornata di Premier è stato in grado di qualificarsi in Champions League con ben 12 giornate di anticipo. Grazie al 2-1 in rimonta contro l'Inter per l'ottava volta su 9 la Lazio, come sottolinea LazioPage, non ha perso una gara in cui va in svantaggio: 4 vittorie e 4 pareggi con una spaventosa percentuale di rimonte pari all'89%, seconda in Europa solo al Liverpool (100%) e davanti a squadre del calibro di Real Madrid (83%) Juventus, Inter (75%) Bayern Monaco (70%), Leicester (67%) Barcellona e PSG (66%).

La prima gara rimontata in stagione fu contro la Roma nel derby d'andata con Luis Alberto che rispose al rigore di Kolarov. Successivamente sono arrivati i due pareggi contro Bologna e Atalanta, al Dall'Ara la Lazio andò sotto per ben due volte ci pensò Immobile per ben due volte a riacciuffare il pareggio, contro l'Atalanta gara che segnò la svolta della stagione: sotto 3-0 all'intervallo nella ripresa l'attaccante partenopeo e Correa raggiunsero un insperato pareggio. La vera svolta arriva in casa contro la Juventus, antipasto della sfida che si giocherà due settimane più tardi a Reyad e che regalerà ai biancocelesti il trionfo in Supercoppa Italiana: bianconeri avanti con Ronaldo la rimonta porta la firma di Luiz Felipe, Milinkovic e Caiceedo. A Cagliari un'altra incredibile vittoria che matura in pieno recupero: sardi avanti con la rete di Simeone il pareggio arriva al 93' con Luis Alberto ci pensa Caicedo al 97' a trovare la rete del clamoroso 3-1. Anno nuovo vecchie abitudini nel 2020 è arrivata prima la rimonta sul filo di sirena a Brescia grazie alla doppietta del solito Immobile che ha risposto all'iniziale vantaggio di Balotelli, poi il pareggio al derby ed infine il recente successo contro l'Inter, che ha consentito alla Lazio di superare i nerazzurri al secondo posto e di restare a -1 dalla Juventus. Il resto è una storia ancora tutta da scrivere, non svegliateci continuano a ripetere come un mantra i tifosi laziali in radio o sui social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

