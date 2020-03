Enrico Sarzanini

ROMA - Con le sue parate sta contribuendo in maniera decisiva ad alimentare il sogno scudetto della Lazio. Un'altra annata da protagonista per Tomas Strakosha sempre più punto di forza della difesa. Domenica contro il Bologna è arrivato il nono clean sheet stagionale, l'albanese nella ripresa con le sue parate è stato fondamentale per portare a casa tre preziosi punti che hanno proiettato i biancocelesti in testa alla classifica della Serie A. In appena quattro stagioni è diventato uno dei migliori portieri d'Europa: a scovarlo è stato, manco a dirlo, il diesse della Lazio Igli Tare che nell'estate del 2013 lo ha acquistato dal Panionios per 75.000 euro e lo ha mandato a farsi le ossa in Primavera prima con Bollini e poi, dall'anno successivo, con Simone Inzaghi in panchina. Nel 2015-16 l'albanese passa in prestito alla Salernitana in Serie B dove colleziona appena 11 presenze. Tare però crede il lui e lo richiama alla Lazio dove si conquista subito i gradi di titolare. Per lui è un'ascesa continua la svolta arriva il 14 ottobre del 2017 quando al 90' contro la Juve para un rigore a Dybala che consente alla squadra biancoceleste di espugnare lo Stadium. Attualmente miglior portiere della Serie A con la più alta percentuale di parate (77,9%), Strakosha oggi vale 25 milioni di euro ed ha attirato su di se l'attenzione di diverse big big d'Europa. Scalate le gerarchie anche con la nazionale albanese unico neo è stato l'erroraccio dello scorso ottobre contro la Turchia nelle qualificazioni a Euro 2020 costata l'eliminazione. «Mi scuso, dato che la squadra ha giocato molto bene e aveva bisogno di me ma alla fine non li ho aiutati» disse il portiere a fine gara che però non si è perso d'animo. La società punta forte su di lui ed è pronta a fargli firmare il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. La firma dell'albanese sarà uno degli ultimi tasselli per porre le basi della Lazio del futuro, quella che dodici anni dopo quasi certamente tornerà a disputare la Champions League: per lui è pronto un contratto di quattro (o cinque) anni che lo farà diventare uno dei punti di forza della Lazio assieme a Milinkovic, Immobile, Correa, Caicedo e Cataldi e con Luis Alberto pronto anche lui a giurare fedeltà eterna ai colori biancocelesti.

