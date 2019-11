Enrico Sarzanini

ROMA Con le sue magie ha illuminato San Siro, Luis Alberto si è definitamente preso la Lazio nella notte storica che ha visto i biancocelesti battere il Milan in campionato trent'anni dopo l'ultima volta. Alla faccia di chi lo aveva visto in estate come uno scomodo esubero il mago ha risposto da campione vero, confermando di meritarsi in pieno quel 10 sulle spalle. Macigno insopportabile solo un anno fa oggi lo spagnolo mostra orgoglioso quel numero. Tutto merito di Tare, che lo ha definito incedibile anche quando sembrava che il rapporto tra giocatore e società fosse ormai ridotto ai minimi termini ma soprattutto di Inzaghi, che lo aveva inserito nella lista degli intoccabili. Oggi Luis Alberto è diventato la chiave di volta di una Lazio che mai come in questa stagione crede nella tanto agognata qualificazione in Champions.

Una storia lunga e piena di talenti quella dei numero 10 in biancoceleste, tra i più amati dai tifosi c'è sicuramente Vincenzo D'Amico che con quella maglia vinse il primo scudetto del 1974 e che ieri subito dopo la gara su Facebook ha dedicato un post proprio a Luis Alberto: «Erano 36 anni che non vedevo un numero 10 della Lazio giocare così bene!». «L'ho pubblicato perché mi ha veramente entusiasmato» spiega D'Amico che però non se la sente di fare paragoni: «Nella Lazio ci sono stati tantissimi che hanno portato quel numero sulle spalle ma sinceramente non mi piacciono i paragoni». Resta una prestazione maiuscola: «Ha avuto quantità e qualità e non le classiche giocate che ti riescono un paio di volte come magari fa Milinkovic. Spesso ha dato palle importanti perché ce l'ha nel suo Dna, ma questa volta è stato impressionante perché ogni volta che aveva il pallone tra i piedi faceva una giocata». Secondo D'Amico però per qualificarsi in Champions servirà anche altro: «Non puoi fare a meno di Milinkovic, Leiva, Immobile o Correa; se tutto coincide per gli avversari sono dolori». Chiusura dedicata ad Immobile sempre più nella storia della Lazio: «In attacco i biancocelesti hanno sempre avuto una grande tradizione e da quando ho giocato io ricordo Chinaglia, Giordano, Salas, Boksic, Signori, Casiraghi, Vieri, Klose e chissà quanti me ne dimentico ma lui è diverso da tutti perché è uno che partecipa molto all'azione, si fa un mazzo tremendo. E' il classico giocatore che non si può mai criticare perché quando finisce la partita ha sempre dato qualcosa».

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

