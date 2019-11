Enrico Sarzanini

ROMA Con la rete col Sassuolo ha messo tutti definitivamente a tacere. Felipe Caicedo è il miglior vice Immobile che la Lazio potesse avere. Un ruolo che in questi mesi l'attaccante si è ritagliato con fatica e sudore. Tutto merito, ancora una volta, di Simone Inzaghi bravo a credere in lui quando tutti lo avevano già scaricato. Galeotto fu quel gol sbagliato a Crotone che sarebbe potuto valere la qualificazione in Champions. Critiche, insulti e qualche fischio di troppo, Caicedo si è messo a lavorare in silenzio con la certezza di avere al suo fianco l'allenatore. La sua è stata una escalation continua, dopo un anno in ombra (33 presenze e 6 gol) arriva l'annata de riscatto con 38 presenze, 9 gol e 6 assist. Una stagione, l'ultima appena trascorsa, che ha avuto l'apice con il gol al derby, una rete pesantissima come quel macigno che si è riuscito a togliere da dosso. «Spero di essere ricordato per questo gol, non per l'errore di Crotone» dichiarò l'attaccante a fine partita capace di trasformare i fischi di disapprovazione in un amore smisurato. «Amami o faccio un Caicedo» la risposta della gente laziale che anche l'altra sera, prima che salisse sul treno che lo riportava a Roma, lo ha osannato alla stregua di Immobile e Acerbi, il resto lo ha fatto la Lazio facendogli firmare il rinnovo fino al 2022. «Giocare in Serie A era il mio sogno» ha raccontato agli studenti dell'Istituto Comprensivo Città dei Bambini di Mentana nel corso dell'iniziativa la Lazio nelle scuole. «Sono contento per la vittoria a Sassuolo dove abbiamo fatto una grande gara» ha poi detto a margine. «Rispetto ad un anno fa abbiamo più carattere e servirà quello per andare in Champions» aveva sottolineato domenica al termine del match, adesso Inzaghi punta tutto su di lui per tentare l'impresa di passare il turno in Europa League. Domani sera all'Olimpico Caicedo farà coppia con Immobile contro il Cluj, i biancocelesti dovranno provare a vincere le due gare che restano (l'ultima giornata la Lazio giocherà a Rennes) e sperare che all'ultima giornata non ci sia il tanto annunciato pareggio tra i romeni e il Celtic che ha già strappato il biglietto per il prossimo turno.

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

