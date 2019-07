Enrico Sarzanini

ROMA Con la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore inizia oggi ufficialmente la nuova stagione della Lazio. Obiettivo l'ingresso in Champions League, traguardo che da tre anni sfugge ai biancocelesti. Simone Inzaghi punta forte sull'entusiasmo e l'appoggio dei tifosi e primi dati che arrivano dalla campagna abbonamenti fanno ben sperare il tecnico: ad una settimana dall'apertura sono state vendute oltre 4.000 tessere. Lo scorso anno, complice la riapertura della campagna a gennaio, fu toccata quota 20mila tessere, l'obiettivo è superare questo numero già in estate e raggiungere almeno i 25.000 abbonai anche se nell'ultima stagione la media degli spettatori a partita ha comunque superato le 37mila unità, 7.000 in più rispetto all'annata 2017-2018.

Come ha fatto sapere Marco Canigiani, il responsabile marketing della Lazio «nei distinti, al momento, ci sono pochi posti liberi perché quelli migliori sono andati agli abbonati dello scorso anno».

L'entusiasmo c'è e la conferma arriva direttamente da Auronzo di Cadore dove nelle due settimane sono attesi ben 12.000 tifosi. C'è tanta voglia di Lazio e l'arrivo di ben quattro giocatori (Lazzari, Vavro, Jony e Adekanye) ha regalato entusiasmo ai sostenitori biancocelesti che sono curiosi di vedere all'opera anche i nuovi. Anche quest'anno, e per il dodicesimo di fila, ad organizzare tutto è stata la Media Sport Events di Gianni Lacchè che negli anni ha apportato diverse modifiche alle strutture per andare incontro alle esigenze dei tifosi.

Oltre alla presentazione della squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo verrà svelata anche la tanto attesa terza maglia, quella bianca con la doppia banda verticale azzurra e blu sulla destra poi, a settembre, dovrebbe finalmente aprire lo store della Lazio in centro («Manca solamente l'allestimento finale» ha fatto sapere Canigiani), mentre si sta lavorando anche per il nuovo sponsor dopo l'addio forzato di Maratonbet a causa del decreto dignità.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

