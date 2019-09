Enrico Sarzanini

ROMA Ciro Immobile è ripartito. Dopo un anno in chiaroscuro l'attaccante si è ripreso la Lazio e la Nazionale. Doppietta alla prima giornata con la maglia biancoceleste a Marassi contro la Sampdoria, Immobile si è finalmente sbloccato anche in azzurro nella sfida contro la Finlandia. Un digiuno infinito che durava da due anni esatti (l'ultima rete con l'Italia risale alla sfida contro Israele del 5 settembre 2017) che sapeva di maledizione per la punta che adesso può guardare con fiducia e ottimismo al futuro, tutto per la gioia di Simone Inzaghi che nell'ultima stagione con Ciro ha dovuto vestire più i panni del motivatore che del tecnico, insomma un anno da dimenticare in fretta: «Ho sofferto la mancata qualificazione ai Mondiali ha spiegato dopo la vittoria dell'Italia sulla Finlandia - poi lo scorso anno nemmeno con la Lazio è andata benissimo. Ho passato dei momenti difficili a livello di infortuni e brutte prestazioni, ci sta. Quando arrivi in Nazionale scarico dal club poi è ovvio che non riesci a dare il massimo».

La quiete dopo la tempesta Immobile ha iniziato la nuova stagione sotto i migliori auspici e adesso vuole proseguire su questa strada: «Quest'anno sono partito bene ed il gol con la Nazionale ci voleva anche per il morale. Io mi lamento sempre quando non riesco a segnare e sbaglio gol facili. Ringrazio la mia famiglia che mi ha dovuto sopportare». Obiettivo manco a dirlo trascinare la squadra biancoceleste in Champions: «Abbiamo fatto un buon mercato. Sappiamo che ci sono tante squadre che lottano per il quarto posto, ma è il nostro obiettivo». Immobile è contento soprattutto che sia rimasto Inzaghi che, la scorsa stagione, nonostante le mille difficoltà attraversate dall'attaccante gli ha sempre dato massima fiducia: «Siamo partiti con il piede giusto ma soprattutto il gruppo è felice che Inzaghi sia rimasto».

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

