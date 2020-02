Enrico Sarzanini

ROMA Ciro il grande continua la sua cavalcata verso lo scettro di bomber più prolifico d'Italia e d'Europa. Immobile non si ferma più e a Marassi contro il Genoa ha centrato l'ennesimo primato di una stagione da incorniciare: gol numero 27 come solo l'attaccante dell'Inter Antonio Angelillo riuscì a fare nella stagione 1959 dopo 25 giornate. La punta biancoceleste così tiene a distanza Ronaldo, fermo a 21 gol e adesso punta dritto al record in Serie A che appartiene a Higuain, capace nella stagione 2015/16 di raggiungere quota 36 reti con la maglia del Napoli (24 al 25° turno). Ventisette reti in campionato domenica a Genova Ciro ha centrato anche un altro prezioso traguardo che renderà più ricco il suo contratto: raggiunta quota 30 gol stagionali (ne ha segnati altri due in Europa League e una in Coppa Italia) è scattato il terzo bonus da 100mila euro per ogni 10 reti previsto nel contratto, una postilla che gli ha fatto già guadagnare 300mila euro in totale. Immobile però non ha nessuna intenzione di fermarsi e punta quota 40 reti per cercare di aggiudicarsi la Scarpa d'oro che già due stagioni fa gli era sfuggita per un soffio. Una sfida a due con il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski che grazie alla doppietta realizzata venerdì sera nell'anticipo della Bundesliga contro il Paderborn, si è avvicinato al rivale della Lazio. Classifica serrata che vede il biancoceleste in testa a quota 54 punti tallonato da Lewandowski che ha raggiunto 50 punti. Dietro Cristiano Ronaldo a 42, assieme a Timo Werner del Lipsia ed Erling Haaland del Borussia Dortmund mentre Messi grazie al poker contro l'Eibar ha scavalcato Romelu Lukaku ed è a 36 punti.

Ieri intanto la ripresa a Formello in vista della gara contro il Bologna in programma sabato alle 15; leggero allenamento per chi ha giocato a Genova non c'era Acerbi che nel riscaldamento a Marassi ha sentito un fastidio al soleo, si teme una lesione e dunque un lungo stop, tra oggi e domani verrà sottoposto a dei controlli. La sua eventuale assenza in ogni caso non preoccupa Inzaghi che a Genova ha ritrovato Vavro autore di un'ottima prestazione e dunque pienamente ristabilito dopo il problema al ginocchio. Una forza in più in vista di un finale di stagione che si preannuncia al cardiopalmo per la squadra biancoceleste sempre più lanciata nella corsa per lo scudetto.

Acerbi intanto si è raccontato in una lunga intervista a L'ultimo uomo': «Stavo per smettere ha svelato poi il cancro mi ha cambiato la vita. Adesso voglio tutto. Per fortuna lassù qualcuno mi ha voluto bene e mi ha mandato la malattia. Senza sarei finito malissimo. Nessuno mi avrebbe salvato. Oggi sono soddisfatto della persona che sono diventato, nonostante tutti i miei difetti».

