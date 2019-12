Enrico Sarzanini

ROMA Cinque trofei in quindici anni e ben dieci finali disputate. La Lazio targata Claudio Lotito è la seconda più vincente della storia biancoceleste, dietro solo a quella di Sergio Cragnotti che a cavallo del 2000 riportò lo scudetto a Roma. Domenica a Riad la squadra di Simone Inzaghi giocherà contro la Juventus la sua undicesima finale di questa gestione capace di mettere in bacheca tre coppe Italia, l'ultima vinto lo scorso maggio contro l'Atalanta, la settima nella storia del club, e due Supercoppe italiane: quella del 2009, contro l'Inter di Mourinho e quella del 2017 questa volta contro la Juventus. E proprio contro i bianconeri di Massimiliano Allegri la Lazio ha disputato altre due finali: nel 2015 con Stefano Pioli in panchina e nel 2017 con Simone Inzaghi allenatore rimediando due sconfitte. Come anche nella Supercoppa del 2015.

Numeri importanti di una squadra che è riuscita seppur in parte a spezzare il predominio della Juventus che dura ormai da un decennio. Non a caso le due formazioni si sfidano in questa competizione per la quinta volta, diventando così le squadre che più volte si sono sfidate nella storia della Supercoppa, il bilancio è di assoluta parità, con due successi per parte. C'è però una statistica più di tutte che fa ben sperare il tecnico Inzaghi alla sua quarta finale in altrettanti anni sulla panchina bianceleste: la Lazio ha vinto tre delle ultime sei partite contro la Juventus in tutte le competizioni, tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide contro i bianconeri.

Sfida particolare soprattutto per Ciro Immobile che, ancora in testa alla classifica dei capocannonieri, ha segnato due gol in Supercoppa Italiana, la doppietta proprio contro la Juventus nel 2017, fino ad oggi nessun giocatore della Lazio ha realizzato più reti nella competizione tranne Claudio Lopez. Immobile ha fame di gol e, a secco da due gare, sogna una serata da protagonista.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

