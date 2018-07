Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Cinque anni dopo Felipe Anderson dice addio alla Lazio destinazione West Ham. Un'operazione che accontenta tutti: il brasiliano che alla fine della scorsa stagione aveva chiesto di cambiare aria, Lotito che potrà dar vita ad un'ottima plusvalenza (lo acquistò per 7,5 milioni) e Inzaghi che potrà avere un giocatore più motivato. Manca ancora l'ufficialità ma il brasiliano si trasferirà in Premier League per una cifra che sfiora i 40 milioni di euro bonus compresi, nelle casse della Lazio, che deve riconoscere il 25% al Santos, finiranno poco meno di 30 milioni di euro, cifra che verrà quasi interamente reinvestita nel sostituto del brasiliano. Anderson, che ieri non ha svolto le visite mediche già programmate, è andato a Formello per svuotare l'armadietto e salutare quelli che sono ormai i suoi ex compagni. Ultimi dettagli da definire, nelle prossime ore volerà a Londra per iniziare la sua nuova avventura con il West Ham pronto a firmare un contratto di cinque anni a 3 milioni di euro netti a stagione.Nel giorno del raduno con sgambata a Formello arriva la prima cessione eccellente della Lazio che dopo De Vrij dice addio anche al suo numero 10, un addio indolore per Inzaghi che con il giocatore ha avuto un rapporto a tratti burrascoso: apice l'estromissione di Anderson dai convocati per la sfida di Napoli dello scorso febbraio dopo un acceso battibecco con il tecnico all'Olimpico dopo la sconfitta contro il Genoa. Il sogno di Inzaghi adesso si chiama Papu Gomez, Tare pensa a Luan, miglior giocatore dell'ultima Coppa Libertadores. Occhio a Shaquiri, dello Stoke City e Gonzalo Pity Martínez del River Plate. Questa sera alle 20 alla Rinascente di Via del Tritone presentazione di due maglie (la prima e quella dell'Europa League). Infine, visite mediche per Acerbi che ha firmato per 5 anni.riproduzione riservata ®