Enrico Sarzanini

ROMA - «Ci rivediamo tutti lunedì qui a Formello». Sospesi gli allenamenti, Simone Inzaghi ieri ha annullato l'allenamento per dare appuntamento alla squadra direttamente all'inizio della prossima settimana. L'imperativo in casa biancoceleste è non perdere il ritmo ma soprattutto la forma fisica che in questi mesi ha consentito alla squadra di scalare la classifica fino ad arrivare a -1 dalla Juve capolista. L'ultima gara giocata dalla Lazio risale allo scorso 29 febbraio (2-0 al Bologna), se tutto andrà bene si tornerà in campo nel fine settimana del 4-5 aprile, conti alla mano lo stop per la squadra di Inzaghi sarà di oltre un mese. Ecco perché nel corso dell'incontro ieri con la squadra il tecnico ed il suo staff hanno dettato delle regole che i giocatori dovranno rispettare in questo periodo e in particolare in questi giorni di riposo. Innanzitutto sono assolutamente vietati i viaggi per raggiungere i parenti che vivono quasi tutti all'estero, i calciatori dovranno rispettare le direttive imposte dal recente Decreto e sono invitati a restare a casa ma soprattutto a evitare contatti con altre persone. Ognuno di loro ha ricevuto dallo staff di preparatori capeggiato da Fabio Ripert una scheda personalizzata per gli allenamenti, calcolando che la maggior parte dispone nelle proprie abitazioni di palestre o comunque di un'attrezzatura di base per fare esercizi. Così come avviene durante l'anno sono state date indicazioni anche sul regime alimentare da seguire per far si che questo lungo periodo senza gare non vada a gravare sullo stato fisico dei giocatori.

A Formello, complice la grande incertezza che regna nel mondo del calcio, in questi giorni si naviga a vista in attesa che il Governo decida come agire in base agli aggiornamenti sul contagio da Coronavirus che purtroppo continua ad aumentare in tutta Italia. Tra i giocatori c'è anche un po' di apprensione tanto che Inzaghi starebbe pensando di far allenare la squadra in gruppi da 10, per evitare assembramenti negli spogliatoi e abbassare così al minimo eventuali rischi di contagio.

Intanto Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è tornato a parlare della possibilità che il campionato venga fermato: «Ai tifosi dico di stare sereni e tranquilli perché non ci faremo scippare nulla ha detto a Radio Centro Suono -. Le autorità calcistiche italiane stanno cercando di capire se far slittare gli Europei, per recuperare le giornate rinviate. La volontà è quella di concludere il campionato, altrimenti c'è il grave pericolo che possano saltare i diritti televisivi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 05:01

