Enrico Sarzanini

ROMA Chiusa la questione Inzaghi, che ha firmato il rinnovo, il mercato della Lazio può entrare ormai nel vivo. Si preannuncia un'estate lunga per il diesse Tare che dovrà dare vita ad una sorta di mini rivoluzione. Se n'è parlato lunedì sera nel corso del lungo summit tra l'albanese e il tecnico andato in scena a Formello: Inzaghi ha chiesto un giocatore per reparto tutto in attesa che vengano chiarite le posizioni di Milinkovic e Luis Alberto. Il presidente Lotito per la prima volta ha aperto alla cessione del serbo: Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte ha spiegato - quest'anno faremo quello che sarà necessario affinché i giocatori abbiano gli stimoli giusti per stare qui. La stagione del centrocampista è stata sotto le aspettative. Un anno fa al centro del mercato si era parlato di cifre monstre per assicurarselo (160 milioni di euro, ndr), possibile che tutta questa attenzione mediatica lo abbia destabilizzato. Il giocatore non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare in Champions e il fatto che la Lazio non sia riuscita a centrarla potrebbe essere uno stimolo in più per le società interessate ad uscire allo scoperto. Inzaghi punta forte su Milinkovic e spera che il giocatore così come un anno fa, alla fine resti ma Lotito è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno: il presidente biancoceleste, che la scorsa settimana ha detto no ai 60 milioni di euro messi sul piatto dalla Juve, non lo cederà per meno di 100 milioni. Occhio però al Milan che avrebbe ottenuto una corsia preferenziale dopo aver mollato Inzaghi: un anno fa i rossoneri arrivarono ad offrire 120 milioni ma in tre esercizi.

Come possibili alternative a Milinkovic in cima alla lista dei desideri c'è sicuramente Dani Ceballos, gioiello del Real Madrid classe ' 96 che vale 20 milioni, poco utilizzato (35 presenze in due stagioni) e desideroso i giocare di più. La concorrenza è tanta e sulle sue tracce c'è forte l'interesse del Napoli. Un altro profilo che piace tantissimo è il classe 1995 Nandez uruguaiano di proprietà del Boca Juniors . Soprannominato El Leon per via della grinta che mette in campo, è ancora giovane essendo un classe 1995. Occhio ad Elmas, ventenne macedone di origini turche che gioca nel Fenerbache ma quello che piace di più è sicuramente Szoboszlai, talentino non ancora 18enne del Red Bull Salisburgo e punto fermo della Nazionale ungherese.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

