ROMA Chiamatela pure la Lazio dei fedelissimi. Doveva essere l'anno zero, quello del cambiamento radicale, della rivoluzione totale, alla fine invece gli uomini di Simone Inzaghi sono rimasti tutti. A cominciare dal diesse Igli Tare, passando per Angelo Peruzzi fino a Stefan Radu. Tutto ha avuto inizio proprio con il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Il mese di silenzio e le tante voci sul futuro del tecnico avevano spaventato i tifosi biancocelesti a togliere ogni dubbio ci ha pensato il tecnico mettendo la firma sul rinnovo adeguamento fino al 2021. Poi è stata la volta del diesse Igli Tare. La corte spietata del Milan lo aveva fatto vacillare ma alla fine non se l'è sentita di mollare tutto, di lasciare solo il tecnico nell'anno forse più importante, quello che in società sperano possa culminare con l'ingresso nella tanto ambita Champions. Un effetto domino che ha coinvolto anche Angelo Peruzzi che per la prima volta si è legato alla Lazio con un accordo pluriennale fino al 2022. «Preferisco i contratti annuali poi a fine stagione si tirano le somme e si decide» ha sempre sostenuto l'ex portiere che questa volta ha deciso di sposare il progetto a lungo termine. Dalla scrivania al campo il passo è stato breve, Lulic e Parolo si sono subito tirati fuori da ogni discorso di mercato. Soprattutto il serbo, che sembrava destinato all'addio, è stato messo da Inzaghi in cima alla lista degli incedibili. Ed è tutto merito dell'allenatore se Radu, che ieri nel ritiro di Auronzo ha offerto il pranzo a tutta la squadra, è stato reintegrato. Messo alla porta dal diesse Tare per questioni interne allo spogliatoio (si parla di una lite con alcuni compagni poco gradita dal ds) il tecnico ha spinto affinché fosse richiamato e l'albanese, per la prima volta da quando è diventato dirigente alla Lazio, si è ammorbidito e con un gesto distensivo ha richiamato il romeno. Nel frattempo c'è stata la conferma di Caicedo, altro elemento che il tecnico biancoceleste ritiene indispensabile per la squadra, adesso la palla passa a Lotito pronto a fargli firmare un rinnovo-adeguamento di contratto pur di far felice Inzaghi. Per chiudere il cerchio adesso bisognerà aspettare Milinkvovic e Luis Alberto. La sensazione è che alla fine uno dei due lascerà la Lazio, la speranza dell'allenatore è di riuscire a trattenere entrambi come accaduto un anno fa, eventualità che i due accoglierebbero senza troppi patemi.

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

